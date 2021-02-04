Baht Olmayınca Başta Ne Kuruda Biter Ne Yaşta atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri geçmişten günümüze gelmiş olan kalıplaşmış, öğüt içerikli cümlelerdir. Eskiler tarafından bize aktarılmıştır. Bu sözler sayesinde eskilerin deneyimlerinden faydalanırız. Baht olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta sözü de bunlardandır. Peki, baht olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta atasözünün anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.
Baht olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta atasözü bir insanın kaderinin güzel olmadığı sürece sıkıntısının eksilmeyeceğini belirtmektedir.
Baht Olmayınca Başta Ne Kuruda Biter Ne Yaşta Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Baht olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: Kişinin bahtı, kaderi güzel değilse veya aklını kullanabilecek durumu çok yüksek değilse yaptığı herhangi bir işten güzel bir beklenti sağlayamaz. Kişinin bahtında göreceği, yaşayacağı sıkıntılar varsa; o kişi ne yapsa da sıkıntılardan kolay kolay kurtulamaz.
Baht Olmayınca Başta Ne Kuruda Biter Ne Yaşta Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bu atasözü cümle içinde farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin: Sen ne kadar uğraşırsan uğraş kızım, atalarımızın da dediği gibi baht olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta.
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