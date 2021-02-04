Baht Olmayınca Başta Ne Kuruda Biter Ne Yaşta atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Baht olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta atasözü bir insanın kaderinin güzel olmadığı sürece sıkıntısının eksilmeyeceğini belirtmektedir.

Baht Olmayınca Başta Ne Kuruda Biter Ne Yaşta Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Baht olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: Kişinin bahtı, kaderi güzel değilse veya aklını kullanabilecek durumu çok yüksek değilse yaptığı herhangi bir işten güzel bir beklenti sağlayamaz. Kişinin bahtında göreceği, yaşayacağı sıkıntılar varsa; o kişi ne yapsa da sıkıntılardan kolay kolay kurtulamaz.

Baht Olmayınca Başta Ne Kuruda Biter Ne Yaşta Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözü cümle içinde farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin: Sen ne kadar uğraşırsan uğraş kızım, atalarımızın da dediği gibi baht olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta.