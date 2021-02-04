MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Baht Olmayınca Başta Ne Kuruda Biter Ne Yaşta atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Baht Olmayınca Başta Ne Kuruda Biter Ne Yaşta atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.02.2021 - 04:07 | Son Güncelleme:

Baht Olmayınca Başta Ne Kuruda Biter Ne Yaşta atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Baht Olmayınca Başta Ne Kuruda Biter Ne Yaşta atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

Atasözleri geçmişten günümüze gelmiş olan kalıplaşmış, öğüt içerikli cümlelerdir. Eskiler tarafından bize aktarılmıştır. Bu sözler sayesinde eskilerin deneyimlerinden faydalanırız. Baht olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta sözü de bunlardandır. Peki, baht olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta atasözünün anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.

Baht olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta atasözü bir insanın kaderinin güzel olmadığı sürece sıkıntısının eksilmeyeceğini belirtmektedir.

 Baht Olmayınca Başta Ne Kuruda Biter Ne Yaşta Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Baht olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: Kişinin bahtı, kaderi güzel değilse veya aklını kullanabilecek durumu çok yüksek değilse yaptığı herhangi bir işten güzel bir beklenti sağlayamaz. Kişinin bahtında göreceği, yaşayacağı sıkıntılar varsa; o kişi ne yapsa da sıkıntılardan kolay kolay kurtulamaz.

 Baht Olmayınca Başta Ne Kuruda Biter Ne Yaşta Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bu atasözü cümle içinde farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin: Sen ne kadar uğraşırsan uğraş kızım, atalarımızın da dediği gibi baht olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle