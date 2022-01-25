Bahşetmek ne demek, ne anlama gelir? Bahşetmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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İnsanlar günlük hayatında bahşetmek sözcüğünü belirlenen anlamlarıyla kullanabiliyor. Daha önce hiç görmeyen kişiler bahşetmek sözcüğünü araştırabilir. Bahşetmek kelimesi TDK'ya göre, karşılıksız olarak verme anlamında kullanılıyor.

Bahşetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe dilinde yer alan sözcükler arasında bahşetmek kelimesi de bulunuyor. Anlam bakımından araştırılan bahşetmek sözcüğünün birkaç anlamı bulunuyor. Bahşetmek kelimesi, karşılıksız olarak sunmak anlamında günümüzde kullanılıyor. Anlam bakımından önemli olan bahşetmek sözcüğü, kişilerin kullanabileceği bir sözcük çeşididir.

Bahşetmek Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Her sözcük türünün doğru olarak yazılması gerekir. TDK'ya göre kelimelerin doğru yazılış şekilleri herkesle açık olarak paylaşılıyor. Doğru yazılışı merak edilen bahşetmek sözcüğü bitişik yazılan sözcüklerden biridir. Bitişik yazılması doğru olarak kabul edilen bir kelimedir.

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TDK Sözlük Anlamı

Kelimelerin TDK sözlük anlamlarını öğrenebilmenin bazı yolları bulunuyor. Kişiler bahşetmek sözcüğünün anlamına TDK'dan ulaşabiliyor. TDK'da yapılan araştırmalarla, bahşetmek sözcüğünün doğru anlamı öğrenilebiliyor. TDK'da bahşetmek kelimesi, karşılık beklemeden vermek anlamında kullanılıyor.