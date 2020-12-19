Bahçıvan nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Bahçıvan olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Bahçıvan, bazen özel olarak süs bitkileri ile ilgilenirken bazen de sebze ve meyve yetiştiriciliği yapmaktadır. Bunun yanı sıra ekim ve dikim işleri ile de ilgilenir. İnsanların bahçe hobilerine ilginin artmasıyla bahçıvanlık mesleği de gelişim göstermiştir.

Bahçıvan Nedir?

Bahçıvan bakımından yükümlü olduğu araziyi ekime ve dikime uygun duruma getirir. Toprağı yabancı bitkilerden, zararlı ögelerden arındırır. Dikeceği bitki ve tohumları ayarlar, ekilecek olanların nereye dikeceğinin işaretlenmesinin ardından dikim yapar. Araziyi bellemek, gerekli olan doğal ve kimyasal katkı ürünlerini eklemek, bitkileri havalandırmak ve çimleri dikip biçmek de bahçıvanın yükümlülükleri arasındadır. İyi bir bahçıvan yükümlü olduğu toprağı sağlıklı, bereketli ve estetik bir duruma getirmek için neler yapması gerektiğini bilir. Hangi bitkilerin ve ağaçların hangi zamanda budanması gerektiğini bilir ve bu işi doğru anda, doğru araçları kullanarak yapar. Aşılama, ilaçlama ve gübreleme işlerini de bahçıvan yapmaktadır.

Bahçıvan Ne İş Yapar?

Bahçıvanların yapmakla sorumlu oldukları bazı yükümlülükleri vardır. Bahçıvan, sorumlu olduğu bahçesini bir plana göre dizayn etmek, çiçekleri süslemek, ağaçlarının dikimi ve yetiştirilmesini sağlamak, bahçenin giriş ve çıkışlarını temizlemek, bitkileri sulamak, ağaçların budama işini yapmak, fide ve fidan yetiştirmek, bitkilerin için gerekli olan aşıları yapmakla sorumludur. Aynı sürede kendilerine bu işler için emanet edilmiş olan aletleri iyi kullanmak ve güvende tutmak da bahçıvanların sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Bahçıvan Nasıl Olunur?

Bahçıvan olmak için herhangi bir okulda ön lisans ya da lisans derecesi kuralı aranmıyor olsa da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel merkezlerde bahçıvanlıkla ilgili farklı sertifika programları düzenlenir. Bu düzenlenen programlarda mesleğin teknikleriyle ilgili ayrıntılı eğitim verilir. Bahçıvan olmak için alınacak eğitimler ise şunlardır; bitki tanıma, tohumdan üretim, dikim, budama ve bağlama, besleme ve sulama ve vejetatif üretim.

Bahçıvan Olma Şartları

Bahçıvan olmanın genel olarak bir şartı bulunmamaktadır. Ancak bazı işverenler adaylar arasında seçim yaparken eğitim kriterini ortaya koymaktadır. Eğitim kriterinde ise çeşitli sertifikalar bulunmaktadır. Bu sertifikaları alan adaylar ise diğer insanlara göre bir adım öndedir. Bu açıdan bakıldığında eğitim şartı aranmamakla beraber sertifikaya sahip olmak adaylara çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bundan dolayı bahçıvan olmak isteyen adayların düzenlenen sertifika programlarına katılmaları gerekmektedir. Ancak böyle bir zorunluluk yoktur.

Bahçıvan Maaşları

Bahçıvan maaşları çalışmış olduğu yere göre farklılık göstermektedir. Fakat genel olarak özel sektörde bahçıvan maaşları 2500 ile 3000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Kamuda çalışan bahçıvanlarda ise maaş seçenekleri daha farklı durumdadır. Kamuda çalışmakta olan bahçıvanlar 3 bin TL’nin üzerinde para kazanmaktadırlar. Fakat Cumhurbaşkanlığı gibi kurumlarda çalışan bahçıvanların kazandıkları para diğerlerine göre daha da fazladır. Bu şekilde olan yerlerde çalışan bahçıvanların maaşları 3500 TL’yi geçmektedir. Sitelerde, apartmanlarda çalışmakta olan bahçıvanların maaşları ise genel itibariyle asgari ücret üzerinden verilmektedir.

Bahçıvan İş İmkanları

Bahçıvan olmak için gerekli olan en kritik kural toprak, bitki, fide, ilaçlama, gübreleme, sulama gibi hususlarda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaktır. Bahçıvan olmak için herhangi bir belge kuralı aranmamak ile beraber alaylı olarak yetişen insanlar bahçıvan iş ilanları ile ilgili başvuru yapabilmektedir. Bahçıvanların iş imkanları ise şu şekildedir; bahçe bakım elemanı, bahçe ıslahçısı, özel kurum bahçıvanlığı, kamu alanlarında bahçıvanlık. Bu sayılmakta olan iş imkanları bahçıvan olmak isteyen kişiler için bulunmaktadır.