Bahçesaray Antlaşması Nedir? Bahçesaray Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Bahçesaray Antlaşması diğer adı ile cehrin anlaşması Osmanlı ile Rus devleti arasında imzalan ilk belge olarak önemli olmaktadır. Bu anlaşmadan sonra uzun yıllar boyunca bu iki devlet mücadele etmiştir.

Bahçesaray Antlaşması Nedir?

Bahçesaray Antlaşması ilk olarak Osmanlı ile Rus savaşı sonucunda imzalan bir anlaşmadır. Osmanlı devletinin güçlü olduğu zamanlar yapılan bu anlaşma ile oldukça karlı çıkmıştır. Anlaşmanın maddeleri ve alalından topraklar açısında oldukça önemli bir anlaşma olarak tarihe geçmektedir.

Aslında bir tür barış anlaşması olarak bilinen Bahçesaray Antlaşması sadece iki devlet arasında imzalanmamıştır. Bu anlaşmaya ek olarak kırım hanlığı da imzalamaya katılmıştır. Çünkü kırım hanlığı Osmanlı devletine bağlı bir millet olarak bilinmektedir. Bu nedenle Bahçesaray Antlaşması üzerinde etkileri oldukça büyük olması beklenmektedir.

Bahçesaray Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Bahçesaray Antlaşması sadece Osmanlı ve uz devleti arsında imzalanmayan ek olarak kırım hanlığımca da tanınan bir anlaşma olmaktadır. Anlaşma metini ve anlaşma maddeleri hem Rus hem de Osmanlı Türkçesi şeklinde yazılmıştır. Birçok yön bakımında Bahçesaray Antlaşması Osmanlı için oldukça karlı bir anlaşma olmaktadır.

Bahçesaray Antlaşması Tarihi ve Özeti

Bahçesaray Antlaşması Osmanlı devleti ile Rusya arasında 3 Ocak 1681 yılında imzalanmıştır. Osmanlı ile Rus devleti arasında bir dizi savaşlar gerçekleşmiştir. Her cephede başarı yakalayan Osmanlı devleti Rus devleti ile bir barış anlaşması imzalamak gereği duymuştur.

Bahçesaray Antlaşması olan bu anlaşma ile Osmanlık ve kırım halkı birçok ayrıcalık Rus devletinden almıştır. Özellikle savaşın başlama sebebi kırım hanlığı tatarında Rus devletinin yapmış olduğu askeri faaliyetlerdir. Bu faaliyetler kırım sınırını ve halkını rahatsız etmesi üzerine büyük bir ordu ile Osmanlı devleti harekete geçmiştir.

Bahçesaray Antlaşması Maddeleri

Bahçesaray Antlaşması Osmanlı devleti ile Rus devleti arında imzalanan ilk anlaşama olarak bilinmektedir. Bu anlaşma ile Osmanlık devleti gücünü Rus devleti üzerinde hissettirmiştir. Özellikle Bahçesaray Antlaşması maddeleri bakımından hem Osmanlık devleti hem de kırım hanlığı karlı çıkmıştır. Anlaşma maddeler, ise şunlar olmaktadır.

Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı arasındaki bir sınır olarak Dinyeper nehri kabul edilmiştir. Ve her iki devlet sınırlara saygı duyacaktır.

İki devletin arasında 20 yıl süren bir barış sağlanması ön görülmüştür.

Dinyeper ırmağı ile güney Buğ ırmağı arasında iki devlet tarafından da herhangi bir yerleşme veya askeri faaliyet olamayacak. Türkler, Dinyeper ırmağının iki tarafında da sürülerini otlatabileceklerdir.

Kazakların tuz işleme ve balıkçılık yapmak için sınır kabul edilen yerleri kullanmakta özgür olmaktadırlar.

Ukrayna’nın güney bölgelerinde Her hangi bir ksıstlama olamayacak

Podolya, Bratslav ve Kiev bölgesinin güneyi (Çehrin) Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında kalması kararlaştırılmıştır.

Bahçesaray Antlaşması Önemi

Bahçesaray Antlaşması Osmanlı ile Türk devleti arsında yapılan ilk anlaşma olarak kabul edilmiştir. Anlaşma maddeleri ve ön görülebilir hedefleri, daha çok ileriye dönük planlar olmaktadır. Her iki devletinde sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için oldukça önemli bir anlaşmadır.

Bahçesaray Antlaşması Sonuçları

Askeri faaliyetlerine devam eden Rus devleti bir süre sonra Bahçesaray Antlaşması anlaşmasını yok saymış ve Türk topraklarına saldırmıştır. Osmanlı devleti ile yapılan ilk dostluk ve barış anlaşması olduğu için son derece önemlidir.