Bahçelievler Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Bahçelievler Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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İstanbul Avrupa ve Anadolu yakalarını kapsayan bir genişlikte olduğu için İstanbul ilçeleri de hangi tarafta olduğu bilinmesi gerekmektedir.

Bahçelievler Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlıdır?

İstanbul ilçesi olan Bahçelievler Avrupa yakasında bulunan bir ilçedir. Avrupa yakasında Bakırköy Adliyesine bağlı olarak hizmet veren Bahçelievler ilçesi kuzeyinde Bağcılar güneyinde Bakırköy doğusunda Güngören batısında ise Küçük Çekmece bulunan bir ilçedir.

İstanbul Bahçelievler Avrupa Mı? Anadolu Yakasında mı Bulunmaktadır?

İstanbul'un güzel bir ilçesi olarak bilinen Bahçelievler ilçesi Avrupa yakasında bulunmaktadır. 1992 yılında Bakırköy ilçesinden ayrılarak ilçe kabul edilmiştir. İstanbul Bahçelievler ilçesi yüzölçümü 16. 7 kilometrekare olarak bilinmektedir. Bahçelievler nüfus bakımından İstanbul'un en kalabalık ilçeleri arasında bulunmaktadır.

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İstanbul ilçeleri arasında gelişmişlik olarak en bilinen yerlerinden bir olan Bahçelievler özellikle yaşam standartlarının oldukça yüksek olduğu yerlerden biri olmaktadır. Bahçelievler de konutlar ve işyerleri Anadolu yakasına göre daha yüksek miktarlara kiralama ve satış yapılan bu bakımdan da değeri oldukça yüksek olan bir ilçedir. Bahçelievler ilçesi Avrupa yakasında diğer ilçelere geçiş olanağı sağlamaktadır.