Bahçe Bitkileri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bahçe bitkileri bölümü bahçe ve tarla gibi alanlarda doğru yöntemler ile sebze ve meyve yetiştirilmesini destekleyen akademik bir disiplindir.

Bahçe Bitkileri Bölümü Tanıtımı Ve Hakkında Bilgi

Üniversitelerde yer alan bahçe bitkileri bölümünde bağ, bahçe ve tarla işleri ile ilgili çalışmalar yapılır. Bunun yanı sıra sebze ve meyve yetiştirmeye uygun alanlarda da uygulanan bilimsel metotlar araştırılır. Bu metotlar sayesinde ürün çeşitliliği de arttırılır. Bahçe bitkileri bölümünde tüm bu çalışmalar da ayrıntılı olarak ortaya konulur.

Bahçe Bitkileri Nedir?

Bahçe bitkileri bölümü bu alanda bilimsel yöntemler kullanılarak ürün çeşitliliğinin arttırılması sağlanır. Aynı zamanda sebze ve meyvelerin hasat edilmesi ile birlikte korunarak müşteriler ile buluşturulması da amaçlanır.

Bahçe Bitkileri Bölümünün Amacı Nedir?

Bahçe bitkileri bölümünün amacı bu sektörde çalışacak uzman kişilerin yetiştirilmesidir. Kendi alanlarında uzman kişilerin yetiştirilmesi için gereken teorik ve pratik eğitimler verilir. Bu sayede bahçe bitkileri ile ilgili önemli çalışmalar da yapılır.

​​​​​​​Bahçe Bitkileri Mezunu Ne İş Yapar?

Bahçe bitkileri bölümünden mezun olan kişiler için iş olanakları oldukça fazladır. Özellikle de tarımı ile ünlü ülkemizde çok özel sektörde ve ya kamu sektöründe çalışılması mümkündür. Bu nedenle bahçe bitkileri üzerine eğitim almış kişiler bireysel olarak akademik çalışmalar da yürütebilirler.

​​​​​​​Bahçe Bitkileri Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerde eğitim verilen bahçe bitkileri bölümünde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Bu bölümlerde bahçe bitkileri ve tarla bitkileri ile ilgili çalışmalar yapılır. Bu noktada Türkiye genelindeki bitki örtüsüne göre tarım faaliyetleri de başarılı bir şekilde yürütülebilir.

​​​​​​​Bahçe Bitkileri Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bahçe bitkileri bölümünde okumak için toprağı sevmek ve bitkileri bilmek gerekir. Araştırmacı ve meraklı bir kişiliğe sahip olan kişiler bu bölümde başarıya sahip olabilirler. Aynı zamanda bu bölümde okumak isteyen kişilerin üniversite sınavında yeterli puanı almalılar.

​​​​​​​Bahçe Bitkileri Öğretimi İngilizce midir?

Türkiye genelinde yer alan bahçe bitkileri bölümlerinin öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Bu bölümde yalnızca basit düzeyde İngilizce eğitimi verilmektedir.

​​​​​​​Bahçe Bitkileri Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerde bulunan bahçe bitkileri bölümü sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Bunun için adayların üniversite sınavında Matematik ve Fen Bilimleri sorularını çözmeleri gerekir.

​​​​​​​Bahçe Bitkileri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bahçe bitkileri bölümünde Matematik, Fizik, Kimya ve Jeoloji gibi dersler verilmektedir. Bunun yanı sıra bahçe bitkileri bölümü öğrencilerine ekonomi, tarımsal ekoloji, bitki besleme, botanik ve tarım ekonomisi gibi dersler verilir. Bu bölümün derslerinden bazıları da toprak bilgisi, genel bağcılık, meyve yetiştirme ilkeleri, bahçe bitkileri fizyolojisi ve bahçe bitkilerinin ıslahıdır

​​​​​​​Bahçe Bitkileri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Öğrencilerin genellikle tercih ettikleri bahçe bitkileri bölümünün iş olanakları oldukça geniştir. Özellikle bu kapsamda bağ ve bahçelerde iş imkanları bulunur. Bu bölüm mezunları organik ve doğal tarım yöntemlerini uygularlar.

Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

Bahçe bitkileri bölümünde eğitim alan kişiler dört yılın ardından mezun olurlar. Mezun olduktan sonra ise özel sektör ve ya kamu sektöründe çalışabilirler. Bu kapsamda Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girebilirler. Buradan alınacak puan ile tercihlerini yaparlar. Dolayısı ile istedikleri kurumda görev alabilirler. Bahçe bitkileri bölümü mezunları için istihdam olanakları oldukça geniştir.

​​​​​​​Bahçe Bitkileri Çalışma Alanları Nelerdir?

Bahçe bitkileri bölümünden mezun olan kişiler için çalışma alanları oldukça geniştir. Bu bölümden mezun olan kişiler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlarda istihdam edilirler. Aynı zamanda mezunlar fidanlık, sera ve meyve bahçelerinde çalışabilirler. Bunun yanı sıra çoğu bahçe bitkileri uzmanları kendi özel arazilerinde de çalışabilirler.

​​​​​​​Bahçe Bitkileri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bahçe bitkileri bölümü son yıllarda çok fazla ilgi görüyor. Türkiye genelinde Akdeniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Bursa Üniversitesinde bahçe bitkileri bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde okumak isteyenler aynı zamanda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve On Dokuz Mayıs Üniversitesi'ni tercih edebilirler.