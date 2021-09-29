Baha ne demek? Baha kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı..

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Güzel bir anlamı olması ile beraber Baha kelimesi daha çok isim üzerinden erkek çocukları için değerlendirilir. Tabii aynı zamanda kelime kapsamında da gün içerisinde amaca uygun kullanmak mümkündür.

Baha Ne Demek?

Farklı kelimeler üzerinden Baha sözcüğü ifade edilmektedir.

- Göz alıcı

- Güzellik

- Parıltı

Yukarıda öne çıkan anlamları kapsamında tek başına ya da cümle içerisinde bu sözcük kullanılabilir.

Baha Kelimesinin Anlamı Nedir?

Bağ kelimesinin anlamı güzellik ya da parıltı ile beraber göz alıcı şeklinde anlatılmaktadır. Verilen bu üç değişik anlam kapsamında da eş anlamlı şekilde değerlendirilebilir.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Baha kelimesi için Türk Dil Kurumu üzerinden verilere bakıldığında aynı şekilde anlamlar öne çıkıyor. Bu doğrultuda güzellik, parıltıya da göz alıcı şeklinde ifade edilebilir. Halk arasında gündelik yaşamda çok kullanılmayan bir kelime olması ile beraber, isim olarak erkek çocuklarında değerlendirilir.