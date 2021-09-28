Bağzı nasıl yazılır? TDK' ya göre bağzı mı yoksa bazı mı? Bağzı kelimesinin doğru yazımı..

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Türk Dil Kurumu sözlüklerinin online yazım kılavuzlarında kelimeleri sorgulama imkanı bulunmaktadır. Dilimizdeki kelimelerden bazılarının söyleyiş ve yazılışları farklı olduğu için buy kelimeler sıklıkla sorgulanmaktadır. Bazı kelimesi de bu kelimelerden birisidir.



Bağzı Nasıl Yazılır?



Kelimenin anlamı Türk dil Kurumlarında birtakım, kimi ve bazen şeklinde açıklanmaktadır. Anlamı ile birlikte yazılışı da sözlüklerin online yazım kılavuzunda yer almaktadır. Bağzı kelimesinin yazılışı yanlıştır. Kelimenin doğru yazılışı ''bazı'' şeklinde olmaktadır.



TDK'ya Göre Bağzı mı, Yoksa Bazı mı?



Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru ve yanlış yazılışı şu şekilde belirtilmiştir:



- Bağzı: Yanlış

- Bazı: Doğru



Bağzı Kelimesinin Doğru Yazımı



Bağzı kelimesinin doğru yazılışı ''bazı'' şeklinde olmaktadır. Söyleyiş biçiminde bağzı şeklinde görünse de kelime bazı olarak yazılmalı ve cümle içerisinde bu şekilde kullanılmalıdır. Bazı kelimesinin cümle içerisinde şu şekilde örnek verebiliriz:



- Bazı insanları anlamıyorum.