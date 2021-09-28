Bağzı nasıl yazılır? TDK' ya göre bağzı mı yoksa bazı mı? Bağzı kelimesinin doğru yazımı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sosyal medya yıkıldı Aylık 99 bin TL maaş... Açıklama geldiSosyal medya yıkıldı! Aylık 99 bin TL maaş... Açıklama geldi#ABD İstanbul Başkonsolosluğu
Dünya onu Hotel Rwanda filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadıDünya onu 'Hotel Rwanda' filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadı!#Paul Rusesabagina
Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı İkinci baharını yaşıyor...Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı! İkinci baharını yaşıyor...#Fenerbahçe
Bakan Kocadan yüz yüze eğitim açıklaması 0-17 yaş arası kaç vaka varBakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! 0-17 yaş arası kaç vaka var?#Sağlık Bakanı
MİTten müthiş operasyon Suriyede öldürülen en üst düzey isimMİT'ten müthiş operasyon! Suriye'de öldürülen en üst düzey isim#MİT
Bu kadarına pes Doktoru tehdit etti, Bakanlığı arayıp bu soruyu sormuşBu kadarına pes! Doktoru tehdit etti, Bakanlığı arayıp bu soruyu sormuş#Kahramanmaraş
Polis alarmda İstedikleri silahı kolayca üretiyorlarPolis alarmda! İstedikleri silahı kolayca üretiyorlar#3D Printer
Öğrenci gözyaşları içinde kalmıştı Tepki çeken olayda yeni gelişmeÖğrenci gözyaşları içinde kalmıştı! Tepki çeken olayda yeni gelişme#Konya
Korkunç şüphe... Günler sonra ortaya çıktıKorkunç şüphe... Günler sonra ortaya çıktı!#Kolombiya
Altının işi zor Uzmanlar değerlendirdi: Yatırımcılar ne yapmalıAltının işi zor! Uzmanlar değerlendirdi: Yatırımcılar ne yapmalı?#Altın Fiyatları
Otomotiv devinden flaş karar 11 bin kişiye istihdam sağlayacakOtomotiv devinden flaş karar! 11 bin kişiye istihdam sağlayacak#Elektrikli Araç
Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derseErdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse#Parlamenter Sistem
Düğün sonrası ortalık karıştı: Anlattıkları inanılmaz Gelinin babası dehşet saçtı: Karar verdilerDüğün sonrası ortalık karıştı: Anlattıkları inanılmaz! Gelinin babası dehşet saçtı: Karar verdiler#Takı Kavgası
3 yıllık evlilikte karar verildi3 yıllık evlilikte karar verildi!#Bensu Soral
Ünlü futbolcu menajeri Nusrette hesaba isyan etti ama...Ünlü futbolcu menajeri Nusret'te hesaba isyan etti ama...#Nusret
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Bağzı nasıl yazılır? TDK' ya göre bağzı mı yoksa bazı mı? Bağzı kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yapılır?#TDK#Bazı
Bağzı nasıl yazılır TDK ya göre bağzı mı yoksa bazı mı Bağzı kelimesinin doğru yazımı..

Dilimizde kullanılan pek çok kelimenin söyleyiş ve yazılış arasındaki farklılıklar yanlış yazılmasına neden olmaktadır. Bazı kelimesi bu kelimelerden birisidir. Kelimenin doğru yazılışı ise birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Peki, bağzı nasıl yazılır? TDK'ya göre bağzı mı yoksa bazı mı? Bağzı kelimesinin doğru yazımını sizlere detaylıca derledik.

Haberin Devamı

Türk Dil Kurumu sözlüklerinin online yazım kılavuzlarında kelimeleri sorgulama imkanı bulunmaktadır. Dilimizdeki kelimelerden bazılarının söyleyiş ve yazılışları farklı olduğu için buy kelimeler sıklıkla sorgulanmaktadır. Bazı kelimesi de bu kelimelerden birisidir.

Bağzı Nasıl Yazılır?

Kelimenin anlamı Türk dil Kurumlarında birtakım, kimi ve bazen şeklinde açıklanmaktadır. Anlamı ile birlikte yazılışı da sözlüklerin online yazım kılavuzunda yer almaktadır. Bağzı kelimesinin yazılışı yanlıştır. Kelimenin doğru yazılışı ''bazı'' şeklinde olmaktadır.

TDK'ya Göre Bağzı mı, Yoksa Bazı mı?

Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru ve yanlış yazılışı şu şekilde belirtilmiştir:

- Bağzı: Yanlış

- Bazı: Doğru

Bağzı Kelimesinin Doğru Yazımı

Bağzı kelimesinin doğru yazılışı ''bazı'' şeklinde olmaktadır. Söyleyiş biçiminde bağzı şeklinde görünse de kelime bazı olarak yazılmalı ve cümle içerisinde bu şekilde kullanılmalıdır. Bazı kelimesinin cümle içerisinde şu şekilde örnek verebiliriz:

- Bazı insanları anlamıyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasıl Yapılır?#TDK#Bazı