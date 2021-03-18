Bağrına Taş Basmak ne demek? Bağrına Taş Basmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler günlük konuşmalarımızda olay ve duyguların daha çekici bir şekilde anlatmayı sağlayan söz dizisidir.

Bağrına Taş Basmak Ne Demek?

Bir olay sonunda kişinin zarar gördüğü halde bu duruma ses çıkarmadan katlanması sabretmesidir. Kişi büyük bir kayıp yaşadığı halde bunun için bir tepki vermeden acısını içinde yaşar. Bağrına taş basmak acısını unutmadığı halde canı yandığı halde ses çıkarmadan karşılamaktır.

Bağrına Taş Basmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Bağrına taş basmak deyimi yaşanan duygunun anlatılabilmesi için önemlidir. Bu deyim yaşanan bir felaket, zarara uğrama ya da maddi manevi kayıp halinde bile bunu sabır ve metanetle karşılayanların çektiği acıyı anlatır.

Bağrına Taş Basmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Deyimin anlamını pekiştirmek için örnek cümle içinde kullanımı incelenmelidir. Sizler için bazı örnek cümleleri derledik.