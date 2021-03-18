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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 18.03.2021 - 02:51 | Son Güncelleme:

Bağrına Basmak ne demek? Bağrına Basmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Bağrına Basmak ne demek? Bağrına Basmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yaygın olarak en çok kullanılan deyimler arasında bağrına basmak cümlesi gelir. Tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilecek olan bu deyimin anlamını öğrenerek değerlendirebilirsiniz. Peki bağrına basmak ne demek? Bağrına basmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımını derledik.

Pek çok kişinin anlamını bildiği bağrına basmak, en fazla değerlendirilen deyimler içerisinde gelmektedir. Tabii bilmeyenler için bu anlamını öğrenmek suretiyle amaca uygun farklı yerlerde kullanmak mümkün.

 Bağrına Basmak Ne Demek?

 Bağrına basmak deyimi kucaklamak, kolları ile sararak göğsüne bastırmak ve koruyup yetiştirmek şeklinde de ifade edilmektedir. Bu doğrultuda herhangi birini önem vermek ve onu en iyi şekilde korumak olarak ifade etmek mümkündür.

 Bağrına Basmak Deyiminin Anlamı (TDK)

 Bağrına basmak özellikle bir kişiyi benimsemek, onu kabul etmek ve koruyup kollamak biçiminde tabir edilir. Aynı zamanda herhangi bir kişiyi bütün yönleriyle sevmek, ona değer vermek ve onu korumak üzerine değerlendirilmektedir.

 Bağrına Basmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 Bağrına basmak deyiminin örnek cümle içerisinde ele alarak kullanabilirsiniz.

 ‘’Hele bir gelsin onu bağrıma basacağım ve hayatı boyunca koruyacağım.’’

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