Bağrı Yanık ne demek? Bağrı Yanık deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türkçede üzgün insanlar için kullanılan birçok deyim bulunmaktadır: Bunlardan bazıları: ''Feleğin Sillesini Yemek.'', ''Suratından Düşen Bin Parça.'', ''Ağzını Bıçak Açmamak''

Bağrı Yanık Ne Demek?

Bağrı yanık deyimi, hüzünlü ve kederli olmak demektir. Hayatı boyunca çeşitli sıkıntılar çekmiş, mutsuz ve umutsuz insanlar için de bu deyim kullanılır.

Bağrı Yanık Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre bağrı yanık deyiminin iki anlamı var.

Anlamı: Hayal kırıklığına uğramış, üzgün ve dertli kişi. Anlamı: Art arda yaşadığı talihsizliklerin ardından geleceğe umutsuz bakan kimse. Anlamı: Fakirliğin pençesinde kıvranan kimse.

Bağrı Yanık Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu ihtiyar adamın gözlerine bakınca ne kadar bağrı yanık biri olduğunu anladım.

2- Bağrı yanık olan insanlara şefkatli ve anlayışlı yaklaşmalıyız.

3- Bağrı yanık insanların hayat hikayeleri acılarla ve hayal kırıklıklarıyla doludur.