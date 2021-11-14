Bağkur Ödemesi Nasıl Yapılır? Hangi Bankalardan Ve Atm'lerden Bağkur Ödemesi Yapılır?

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İşverenlerin sigortasını ödediği bir tür emeklilik türü olarak öne çıkan BAĞ-KUR, mutlaka düzenli olarak ödenmesi gereken durumlardan biridir. Farklı yolları kullanmak suretiyle BAĞ-KUR ödemesi düzenli bir şekilde ve zamanında yapılabilir.

BAĞKUR Ödemesi Nasıl Yapılır?

En çok merak edilen ve işverenler tarafından araştırılan konular içerisinde BAĞ-KUR ödemesi nasıl yapılacağı geliyor. BAĞ-KUR primleri SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerine gidilerek yapılabilmektedir. Aynı zamanda PTT şubelerine şahsen edilmek suretiyle de ödeme imkanı bulunmaktadır. Tabii dijital dünya sayesinde artık internet vasıtasıyla da BAĞKUR primleri ödeme şansı bulunuyor. SGK ile anlaşmalı bankaların internet şubelerinden giriş yapmak suretiyle, kolayca ve kısa sürede ödeme tamamlanabilir. Diğer yandan gerekli yolu takip ederek aynı zamanda anlaşmalı bankaların ATM’leri üzerinden de günümüze ödeme imkanı bulunuyor. Bu şekilde birçok farklı yöntemi kullanmak suretiyle BAĞ-KUR ödemesi güvenli bir şekilde yapılabilir.

Hangi Bankalardan BAĞKUR Ödemesi Yapılır?

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BAĞ-KUR ödemesi konusunda SGK belli başlı bazı bankalar ile anlaşmalı olarak hizmet vermektedir. Bu doğrultuda SGK’nın anlaşmalı olduğu bankalar vasıtasıyla, farklı yollar üzerinde ödeme imkanı sağlanabilir. Akbank, Anadolubank, Denizbank, Finansbank, Halkbank, ING Bankası, Güvence Bankası, Fortis Bank, Türkiye İş Bankası, Şeker Bankası, Tekstil Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank ya da Yapı Kredi gibi birçok farklı banka üzerinden ödeme imkanı bulunuyor. Yani genel anlamda Türkiye'de bulunan tüm önemli bankalar ile anlaşmalı olduğunu söylemek mümkün.

Hangi ATM'lerden BAĞKUR Ödemesi Yapılır?

Merak edilen bir diğer konu ise hangi atm’ler üzerinden BAĞ-KUR ödemesi yapılacak olmasıdır. Bu konuda SGK anlaşmalı olduğu bütün farklı bankalarının ATM'leri kullanılabilir. Kartı ya da kartsız sistem dahilinde kolay bir şekilde BAĞ-KUR ödemesi düzenli olarak gerçekleşebilmektedir. Böylece günü gününe ve aksatmadan işverenler BAĞ-KUR ödemesini güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapabilir.