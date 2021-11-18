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Bağışıyla 57 senedir çocukları okutuyor

#Sait Faik Abasıyanık#Darüşşafaka Cemiyeti#M. Tayfun Öktem
Bağışıyla 57 senedir çocukları okutuyor

Modern Türk öykücülüğünün öncü isimlerinden Sait Faik Abasıyanık, 115’inci doğum yıl dönümünde anılıyor.

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Hayatta olduğu dönemde, mal varlıklarını ve kitaplarının telif haklarını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanmasını isteyen Abasıyanık’ın bu bağışı, 1964 yılından bu yana Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimine kaynak yaratıyor.

İSTANBUL ÖYKÜCÜSÜ
İstanbul’u çok sayıda eserinde işleyen Sait Faik, pek çok kişi tarafından İstanbul Öykücüsü olarak da anılıyor. Sait Faik’in edebiyat dünyasına kazandırdıklarının yanı sıra onun çok bilinmeyen diğer bir yanı da eğitime olan tutkusu. Sait Faik Abasıyanık, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın teşvikiyle, 1954 yılında Darüşşafaka Lisesi'nde düzenlenen bir edebiyat matinesine katıldı ve ortamdan çok etkilendi. Matineden sonra, o dönemde İstanbul’un Fatih semtinde bulunan Darüşşafaka’yı gezen Sait Faik, orada okuyan çocuklarla ilgilendi ve onları çok takdir etti. Eve döndüğünde annesi Makbule Abasıyanık’a mal varlıklarını, babası hayatta olmayan çocuklara çok güzel olanaklar sağladığını düşündüğü Darüşşafaka'ya bağışlamayı teklif etti. Makbule Hanım, yazarın ölümünden sonra, 8 Kasım 1954'te hazırladığı vasiyetinde mal varlıklarının çoğunu, yazarın eserlerinin telif haklarını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bıraktı. Bu mirası bırakırken, Makbule Abasıyanık vasiyetnamesinde Darüşşafaka Cemiyeti’ne iki ödev verdi; 1955’te kurduğu “Sait Faik Hikâye Armağanı”nın sürdürülmesi ve 1959 yılında açtığı “Sait Faik Abasıyanık Müzesi”nin yaşatılması. Darüşşafaka Cemiyeti de 1964 yılında kendisine intikal eden bu vasiyetnamenin gereklerini o yıldan beri yerine getiriyor.

1964’TEN BERİ OKUYAN HER ÇOCUĞUN ALDIĞI EĞİTİMDE SAİT FAİK’İN KATKISI VAR
Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem Sait Faik’in doğum gününü, “Eserleriyle ölümsüzleşen, Sait Faik’in kıymetli mirasını Cemiyetimize bırakmasının onurunu Darüşşafakalılar olarak yaşıyoruz. 1964’ten beri Darüşşafaka’da okuyan her çocuğun aldığı eğitimde Sait Faik’in öykülerinden gelen telifin katkısının olduğu bilinciyle usta öykücüye vefa borcumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz Sait Faik'i okuyor, öğreniyor, yaşıyor, onun adına yarışma düzenliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük yazarımızın ismini yaşatmaya devam edeceğiz" sözleriyle kutladı.

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#Sait Faik Abasıyanık#Darüşşafaka Cemiyeti#M. Tayfun Öktem

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