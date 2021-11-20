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Bağışıklık sistemi nedir, ne işe yarar? Bağışıklık sisteminin güçlü veya zayıf olduğu nasıl anlaşılır?

Bağışıklık sistemi nedir, ne işe yarar Bağışıklık sisteminin güçlü veya zayıf olduğu nasıl anlaşılır

İmmün sistem olarak da bilinen bağışıklık sistemi, vücudu yöneten sistem olarak bilinir. Bir canlıda yer alan hastalıklara karşı bir savunma mekanizması meydana getirir, tümör hücreleri ve patojenleri tanıyıp onları yok etmekle görevlidir. Vücut içerisine girmeye çalışan zararlı ve yabancı maddelerden korumaya fayda sağlayan ve bunun yanı sıra karmaşık bir yapısı olan sistemdir. Peki, bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sisteminin güçlü ya da güçsüz olduğunu nasıl ve hangi durumlarda anlarız tüm detayları ile derledik.

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Bağışıklık sistemi, en kısa tanımıyla vücudu hastalık gibi olumsuz durumlara karşı koruyan ya da yabancı maddelerin vücuda girmesini engelleyen sistem olarak tanımlanabilir. 

 Bağışıklık Sistemi Nedir?

 Bağışıklık sistemi, vücuda girmek isteyen yabancı olan tüm maddeleri tanır ve ayrıştırır. Sonrasında zararlı olarak tanıdıklarını ortadan kaldırır. Hassas bir işleyişe sahip olmasına rağmen aminoasit ve protein gibi yapısal olarak birbiri ile benzer olan maddelerin ayrımını bile yapabilmektedir. Bağışıklık bilimi olarak adlandırılan immünoloji, canlıların vücudunda geniş farklılıkta, virüslere, parazitlere, toksinlere, vücut ile temas etmiş olan her bir yabancı maddeye ayrı ayrı tarama yapar. Sonrasında canlının sağlıklı olan vücut hücresinden diğer zararlı görmüş olduğu maddeleri ayırt eder. Bağışıklık sistemi, kişi doğduğu andan itibaren aktif bir şekilde çalışmaya başlar.

 Bağışıklık Sistemi Ne İşe Yarar?

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 Bağışıklık sisteminin bilinen en büyük faydası canlıların vücuduna girmeye çalışan zararlı maddeleri uzaklaştırmaktır. Bu yabancı maddeler pek çok alanı kapsamaktadır. Eğer yabancı maddeler ve virüsler vücuda ya da herhangi bir canlıya kolay bir şekilde ulaşabilseydi, canlılar hayatını tam anlamıyla yaşayamazdı. Günlük hayatta çok fazla virüs ve bakteri ile karşı karşıya gelmek mümkündür. Bağışıklık sisteminin bu noktada güçlü olması virüslerden ve bakterilerden ne kadar koruduğu ile doğru orantılıdır. Bağışık sistemi güçlü olduğu takdirde virüslerin ya da zararlı maddelerin canlı vücuduna girmesi de o kadar zor olacaktır.

 Bağışıklık Sisteminin Güçlü Olduğu Nasıl Anlaşılır?

 Bağışıklık sistemini güçlü mü değil mi diye anlamak biraz zor olan bir durumdur. Bunun nedeni bu konuda herhangi bir test ya da tanı olmaması olarak bilinir. Yapılan kan testlerinin de kesin olarak bir sonuç vermediği bilinir. Canlının vermiş olduğu bazı ipuçları ile bağışıklık sisteminin güçlü olup olmadığı anlaşılabilir ancak bu da kesin bir çözüm yolu değildir. Bağışıklık sisteminin güçlü olduğunu anlamanın net ya da tek bir yolu olmasa da bazı belirtiler ile bunu anlayabilmek mümkün olan bir durumdur. Hastalığa sık sık yakalanmamak, yakalandığı zaman hafif bir şekilde atlatmak, virüsleri ve bakterileri vücudun kolay bir şekilde uzaklaştırması gibi durumlar bağışıklık sisteminin güçlü bir yapıda olduğunu gösteren noktalar olarak bilinir.

 Bağışıklık Sisteminin Zayıf Olduğu Nasıl Anlaşılır?

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 Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu ya da sonradan zayıflık gösterdiğini belli eden bazı durumlar bulunur. Bu durumlar pek çok nedene bağlı olabilmesinin yanı sıra genetik yapıdan dolayı da meydana gelebilir. Herkesin bağışıklık sistemine dair bir harita bulunur. Stres altında kalmak, dengesiz beslenmek, yetersiz beslenmek, çok yorgun bir yaşam sürdürmek, kanser, diyabet, kalp hastalığı gibi pek çok etken bağışıklık sistemini düşüren ve zayıflatan durumlar olarak tanımlanır. Bağışıklık sisteminin zayıfladığına dair en kesin gösterge ise kişinin enfeksiyona yatkın olması olarak bilinir. Soğuk havalarda çok fazla solunum yolu enfeksiyonları geçirmek zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olduğunun göstergesidir. Yaşlanma ile birlikte gelen ve vücutta yaşanmakta olan fonksiyonel değişiklikler hücreden organlara kadar pek çok süreçte değişime sebep olur. Çok fazla karmaşık yapıya sahip olan bu değişim ile birlikte bağışıklık sistemi de yaşlanmaktadır. Bu sebepten dolayı yaşlı olan kişilerin bağışıklık sistemi genç kişilere göre daha zayıf olduğu bilinir.

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