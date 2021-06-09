Bağışıklık Sistemi Nedir? Bağışıklık Sistemi Neden Zayıflar, Nasıl Güçlendirilir?

İnsanoğlu geçmişten bugüne dek onlarca hastalık yaşamış ve bu hastalıklar neticesinde milyonlarca kişi hayatını kaybetmiştir. Bugün tıp ve teknoloji bile bu denli ilerlemişken, halen birçok hastalığın tedavisi bulunmamaktadır. Bu nedenle günümüzde binlerce kişi bu hastalıklardan herhangi birine yakalandığında maalesef hayatlarını kaybetmektedir. Hastalıkların birçok nedeni bulunmakla birlikte, belki de en önemli nedeni bağışıklık sisteminin zayıflamasıdır.

Bağışıklık Sistemi Nedir?

Bağışıklık sistemi yani immün sistem, canlıları her türlü hastalıklardan koruyan, virüslü ve tümör hücrelerini tanıyarak onlarla savaşıp onları yok eden, kısacası vücudun temel savunma sistemi görevini üstlenen bir tür mekanizmadır. Bu sistem canlının tüm hücre ve dokularını tarar ve bunlara zarar verebilecek mikrop, virüs, bakteri ve solucan gibi tüm zararlı parazitlerin yok edilmesi için savaşır. Bağışıklık sistemi organlardan, hücrelerden, proteinlerden ve dokulardan oluşur. Bağışıklık sistemi organları ise lenf bezleri, lenf düğümleri, bademcikler, timüs, karaciğer, dalak, bağırsak ve kemik iliğidir.

Günlük yaşantı içerisinde birçok zararlı virüs ve mikropla karşı karşıya kalınabilir. Büyüklü küçüklü zararlara sahip olan bu virüsler, vücudumuza girerek sağlığımız için bir tehdit unsuru haline dönüşür. Tam bu dönüşüm anında ya da sonrasında bağışıklık sistemi devreye girer ve tüm bu zararlı organizmalarla savaşarak onları yok eder. Yani tam manasıyla bağışıklık sistemi, canlıları hastalıklardan uzak tutmaya yarayan doğuştan sahip olduğumuz muazzam bir savunma sistemidir. Tabi ki bu sistem her canlıda aynı oranda bulunmaz. Bağışıklık sistemi bazı canlılarda daha güçlü iken, bazılarında ise çok daha zayıf olabilmektedir. Bu durumun birçok nedeni bulunmaktadır.

Bağışıklık Sistemi Neden Zayıflar, Nasıl Güçlendirilir?

Bağışıklık sisteminin canlılar için ne derecede önemli olduğu hemen herkes tarafından bilinmektedir. Bu önem neticesinde bağışıklık siteminin özenle korunması ve güçlendirilmesi gerekir. Birçok kişi bağışıklık sistemine gereken önemi vermediği için çok çabuk mikrop kapıp hasta olabiliyor. Bir kişi sık sık hastalanıyorsa bu durumun birinci nedeni bağışıklık sistemindeki zayıflıktandır. Bağışıklık sisteminin zayıflama belirtileri arasında halsizlik, hızlı ve sağlıksız kilo kaybı, uçuk çıkması, sık sık hastalanmak gibi belirtiler sayılabilir. Bağışıklık sisteminin zayıflama nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Stres

Aşırı kilo ve obezite

Dengesiz Beslenme

Yorgunluk

Hareketsiz bir yaşam sürme ve egzersiz yapmama

Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar

Güneş ışığından az faydalanma ve soğuk hava

Uykusuzluk

Bazen yukarıda sayılan nedenlerden bir tanesi bile bağışıklık siteminin çökmesine neden olabilmektedir. Bu bağlamda sağlıklı bir yaşam sürdürmek istiyorsak, hayatımız boyunca sıkıntılar yaşamamak ve dilediğimiz her şeyi sağlık problemleri olmaksızın yapmak istiyorsak, kişinin yaşı kaç olursa olsun bağışıklık sistemine gereken önem verilmek zorundadır. Bunun aksi bir durumu hayatımızı karartmaya yetebilir.

Neyse ki bağışıklık sistemi zayıfladığı gibi güçlendirilebilir de bir sistemdir. Bu bağlamda dikkat edilecek küçük ama etkili detay ve yöntemler sayesinde bağışıklık sistemi güçlendirilebilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenler;

Yeterli ve kaliteli uyumak

Bol bol su, doğal meyve suları, maden suları gibi sıvılar tüketmek

Hareket etmek, koşmak, hızlı tempo yürüyüş yapmak, spor ve egzersiz yapmak

Stressiz ve huzurlu bir yaşam sürdürmek

Düzenli ve dengeli beslenmek

Boy kilo oranına göre ideal kiloda kalmak. Ne şişman ne de zayıf olmamak

Hijyen kurallarına uygun olarak hareket etmek