Bağımsız Değişken Nedir Ve Nasıl Bulunur? Bağımsız Değişken Örnekleri Ve Türleri

Fen alanında sık sık öne çıkan bağımsız değişkenler, insanların kontrolünde yaşanmakta olan bir takım değişkenlik olarak öne çıkar. Yapılan pek çok farklı örnekler ve de türler üzerinden de bu konuda bağımsız değişkenler öğrenilmektedir.

Bağımsız Değişken Nedir?

Genel olarak bağımsız değişkenler konusu pek çok sayıda alanda kullanımı olan bir konudur. Bağımsız değişkenler bağımlı değişkenler ile birbirine genelde paralel ve bağlantılı biçimde devam eder. Bu bağlamda herkes tarafından merak edilmekte olan bağımsız değişken tanımı aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır.

Bağımsız değişken; herhangi bir insan kontrolü altında yaşamakta olan bir değişkenlik durumu olmaktadır. Bu konuda da bağımlı değişkenler ile beraber herhangi bir durumun da insan kontrolü altında olacak şekilde değiştiği düşünülmektedir. Bu bağımsız değişkenlik üzerinde de daha farklı bazı etkiler ortaya çıkar ise o zaman bağımlı değişkenlik olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda bağımsız değişken konusu son derece önem arz eden bir konu olmaktadır.

Bağımsız Değişken Nasıl Bulunur?

Günümüzde bağımsız değişkenler öğrenciler içinde çok önemli bir konudur. Birbirine paralel olan bağımlı ve de bağımsız değişkenler birbirine paralel bir şekilde bulunur. Öncelikle ele alınan durum karşısında bilinçli şekilde yapılan değişkenliğin sonrasında, durum tetiklenir ve de bağımsız değişkenlerin getirmiş olduğu etkiyle bağımlı değişkenlik oluşmaktadır.

Özellikle bağımlı ve de bağımsız değişkenliği bulmak adına belli başlı bir takım örnekler gerçekleştirilir. Böylece de uygulamalı şekilde bağımsız değişkenlerin üzerinden de bağımlı değişkenliğin ne şekilde ortaya çıktığı da anlaşılmaktadır. Bu şekilde bağımlı değişken konusu ve bağımsız değişken konusunun tam olarak öğrenimi sağlanır. Bağımsız değişkenlerin bulunması da saptanmış olur.

Bağımsız Değişken Örnekler ve Türleri

Bağımsız değişkenlikleri anlamak adına için verilecek olan örnekler ve türleri bu durumun da daha iyi bir şekilde de idrak edilmesine olanaklar tanıyabilmektedir. Özellikle bu bağımsız değişkenler konusunda lamba deneyi örnek verilebilir. Bu konuda lamba deneyinde doğrudan bağımlı değişkenler ile bağımsız değişkenlikler anlatabilir. Örnek vermek gerekir ise; bir devre üzerinden yalnız tek bir adet lamba yanmış kabul edilsin. Daha sonrasında ise bu lambalar 2 ve ya 3 gibi farklı sayılara da çıkarılsın. Bu sayede insan kontrolü olan altında bağımsız değişkenlik durumu ortaya çıkar. Buna ek olarak lamba sayıları insan kontrolü altında artış göstermektedir.

Bağımsız değişkenlik durumu ise bu şekilde yaşandıktan sonrasında, lambanın sağladığı aydınlık ışık otomatik olarak artış göstermektedir. İşte yaşanılmakta olan bu aydınlık durumu ise bağımlı değişkenlik şeklinde bilinmektedir. Yani sonuç olarak lamba sayısının artışı ile birlikte, yaşanan mecburiyetten de doğan durum eşliğinde lambadan çıkan ışıkta bir hayli artış gösterir. Bu durum da bağımlı değişkenlik şeklinde nitelendirilmektedir. Bu şekilde daha pek çok farklı örnek ile de birlikte hem bağımlı değişken hem de bağımsız değişken konularını anlatmak mümkün olur.

Ancak temelinde birbirini tetiklemekte olan bir etki olduğu da dile getirilebilir. Bu bağlamda deneysel bir çalışma ile birlikte fen alanında son derece önemli bir uygulama olur. Bağımsız değişken örnekleri yukarıda yer aldığı gibi açıklanmaktadır. Bu şekilde örnek verilerek de kişiler bağımsız değişken konusunu da iyi bir şekilde de öğrenebilir.