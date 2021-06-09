Bağıl Nem Nedir, Neyle Ölçülür? Bağıl Nem En Fazla Nerede Bulunur? Bağıl Nem İle Sıcaklık İlişkisi

Bağıl nem en kısa tanımıyla denge buhar basıncı ile gerçek buhar basıncının birbirine oranı anlamına gelen bir tanım olarak bilinir.

Bağıl Nem Nedir?

Bağıl nem, havada yer alan su buharına ait olan basıncın, aynı sıcaklık değerinde olan suyun denge buhar basıncı oranı anlamına gelir. Bir başka deyişle de bağıl nem, havada belli bir sıcaklıkta taşınan nem miktarında yüzde kaç taşındığını gösteren değerdir. Bağıl nem değerinin 0 olması demek, havanın su ile doyurulduğu anlamına gelmek demektir. Böyle bir durumda hava fazla su alamaz ve havaya eklenmeye çalışan buhar yoğunlaşır. Sonrasında da sıvı hale döner. Eğer bağıl nem değeri 0 altında ise buharlaşma meydana gelir.

Bağıl Nem Ne İle Ölçülür?

Bağıl nem mutlak nemin maksimum olan neme oranını gösteren bir tanım olarak ifade edilmektedir. Bu sebepten dolayı bu formül mutlak nem / maksimum nem çarpı 100 olarak ölçülür. Bu işlemin formülü bağıl nem elde edilmesini sağlar. Bağıl nemin ölçüldüğü alet ise higrometre olarak adlandırılır Hem bağıl nem hem de mutlak nem açısından ele alınan bir ölçüm olarak bilinir. İkisi de aynı cihazdan ölçüm yapılabilen kavramlardır.

Bağıl Nem En Fazla Nerelerde Bulunur, Bağıl Nemin En Fazla Olduğu Yerler Nerelerdir?

Bağıl nemin en fazla olduğu yer denize yakın olan yerler olarak bilinir. Sıcaklığa bağlı olan yerlerde enlem nedeniyle bağıl nem düşüklüğü görülür. Fazla olması ise en fazla Karadeniz Bölgesi olarak bilinir. İl olarak incelendiğinde ise Rize olarak bilinir. Bağıl nem, kuzeyden güneye doğru yol aldıkça azalan bir kavramdır. Bu nedenden dolayı da Karadeniz Bölgesi'nde çok görülmesinin nedeni budur.

Yağışın çok olduğu, denize yakın yerlerde daha fazla görülen bağıl nem, en faz Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülmektedir. Bu oran Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde %5 civarındadır. Karadeniz Bölgesi'nde ise bu oran %80'e kadar çıkabilen bir değere sahiptir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden sonra en az bağıl nem olan yer İç Anadolu olarak bilinir. Buranın değeri de ortalama civarında değişiklik gösterdiği bilinir.

Bağıl Nem İle Sıcaklık İlişkisi Nasıldır?

Bağıl nem ile sıcaklık arasında ters bir orantı bulunur. Sıcaklık artış gösterdiği takdirde bağıl nem azalır. Bu bağıl nemin azalma sebebi, havada sıcaklık fazla olduğu zaman hava daha çok su molekülü tutmaktadır. Durum tam tersine döndüğü zaman yani sıcaklık azaldığı zaman bağıl nemde artış görülür.

Bağıl nem, hava sıcaklığının çiy noktası değerine yaklaştığı zaman oluşur. Bu sebepten dolayı sıcaklık değeri, atmosferin tuttuğu nem miktarı ile direkt olarak ilişkili olan bir kavram olarak bilinir. Bağıl nem, havada bulunan sıcaklık değiştiği zaman değişiklik gösteren su buhar yüzdesini ifade eden bir kavram olarak bilinir.

Çiy noktası da bağıl nemin 0 değerine geldiğini ifade eden bir kavramdır. Havanın su molekülleri açısından doygunluk seviyesine ulaşması bu sıcaklığı ifade eder. Daha yüksek değerde olan bir çiy noktası hava için nemin yüksek olduğu anlamını taşır.