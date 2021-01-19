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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 19.01.2021 - 17:52 | Son Güncelleme:

BAGEP başvuruları başladı

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BAGEP başvuruları başladı
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Bilim Akademisi BAGEP, ödül programıyla genç akademisyenlere araştırma desteği sağlıyor. Adaylar programa 29 Ocak saat 23.00’a kadar başvurabilecek.

2013’ten bu yana devam eden program kamu fonları almadan, tamamen kişilerin ve kurumların bağışlarıyla, sivil toplumun toplumun desteğiyle gerçekleşiyor. BAGEP ödülü kazanan genç bilim insanlarına iki yıl süreyle yılda 20 bin TL destek veriliyor. Amaç en parlak ve gelecek vadeden genç akademisyenleri araştırmalarında yardımcı olacak prestijli bir bursla ödüllendirmek ve teşvik etmek. Ödül 40 yaşını doldurmamış bilim insanlarına veriliyor. 2021’den itibaren çocuk sahibi kadın adaylar için ise yaş sınırı bir yıl uzatıldı.

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