Bağdaş Kurmak ne demek? Bağdaş Kurmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler bazı durumlarda kurtarıcı nitelik taşırken bazı durumlarda da ifade kolaylığı sağlayan cümlelerdir. Bu cümleleri doğru ve yerinde kullanmak son derece önemlidir. Cümlelerin ifade etme özelliğinden net bir şekilde faydalanmak için anlam bütünlüğünü korumak gerekiyor.

Bağdaş Kurmak Ne Demek?

Bağdaş kurmak deyiminin anlamı ayakların üzerine oturmak olarak biliniyor. Daha ayrıntılı olarak ifade etmek gerekirse, sağ ayağını sol uyluğun sol ayağını sağ uyluğun altına alarak oturma biçimine bağdaş kurmak deniyor.

Bağdaş Kurmak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Bağdaş kurmak deyimi bir çok alanda kullanılan bir cümledir. Anlamı ise ayakları çapraz bir şekilde uylukların altına alarak oturmak şeklinde ifade ediliyor.

Bağdaş Kurmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Yer minderlerine bağdaş kurup uzun uzun sohbet ettik.