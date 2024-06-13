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Bağcılar öğretmenleri voleybolda İstanbul şampiyonu

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#İstanbul Öğretmenler Kupası Voleybol Turnavası#İstanbul Valiliği#Bağcılar
Bağcılar öğretmenleri voleybolda İstanbul şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 17:26

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen ‘İstanbul Öğretmenler Kupası Voleybol Turnavası’nda Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmen takımı, 17 ilçeyi geride bırakarak şampiyon oldu.

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İstanbul Valiliği, spor kültürünün yaygınlaşması amacıyla ‘Spor Şehri İstanbul Projesi’ni hayata geçirdi. Projeye İstanbul’daki 17 ilçe milli eğitim müdürlüğünün öğretmenleri 11 farklı spor kategorisinde takımlarını oluşturarak katıldı. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de tüm branşlarda görev yapan öğretmenlerden oluşturduğu takımlarla, turnuvalarda yerini aldı. 13 Haziran’da düzenlenen voleybol turnuvasında Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri final maçında Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen takımını yenerek birinci oldu. Ödül törenine katılan Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, ilçedeki öğretmenlerin başarısıyla ilgili şunları söyledi:

Bağcılar öğretmenleri voleybolda İstanbul şampiyonu
SPORDA DA BAŞARIYI HEDEFLİYORUZ
“Proje kapsamında önce tüm okullarımızda spor kulüpleri kuruldu. Öğretmenler arasında düzenlenen bu voleybol turnuvasında ise öğretmenlerimiz birinci oldu. Onlarla gurur duyuyoruz. Düzenlenen maç nispeten kolay oldu çünkü öğretmenlerimiz gerçekten voleybolda çok iyiler. Diğer yandan bu öğretmenlerimizin elde ettiği tek başarı değil. İlçedeki öğretmenlerimiz dart ve bowling turnuvalarında da İstanbul birincisi olmuştu. Hedefimiz sadece eğitimde değil, sporda da başarılı olmak.”

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Bağcılar öğretmenleri voleybolda İstanbul şampiyonu
‘ÖĞRENCİLERİMİZE ÖRNEK OLUYORLAR’
Voleybolda şampiyonluğu elde etmenin haklı gururunu yaşadığını dile getiren Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise, “Turnuvalara hazırlık sürecinde büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum. Gururlu bir an yaşıyoruz. Eğitimdeki başarıların yanı sıra öğretmenlerimizin elde ettiği bu spor başarısı da öğrencilerimize güzel bir örnek oldu” dedi.

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#İstanbul Öğretmenler Kupası Voleybol Turnavası#İstanbul Valiliği#Bağcılar

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