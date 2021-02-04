Bağa Bak Üzüm Olsun Yemeye Yüzün Olsun atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri uzun gözlem ve deneyimleri öğüt verir bir şekilde aktaran kalıplaşmış sözlerdir. Bunlardan birisi de bağa bak üzüm olsun yemeye yüzün olsun atasözüdür. Peki bağa bak üzüm olsun yemeye yüzün olsun atasözü ne demektir, hangi durumlarda kullanılır ve cümle içi kullanımı nasıldır? Bağa bak üzüm olsun yemeye yüzün olsun atasözü ile ilgili tüm detayları derledik.
Türkçede oldukça fazla sayıda atasözü bulunmaktadır. Bağa bak üzüm olsun yemeye yüzün olsun atasözü de bunlardan biridir. Mecaz anlam taşıyan bağa bak üzüm olsun yemeye yüzün olsun atasözünün anlamı ilk bakışta anlaşılmayabilir. Bağa bak üzüm olsun yemeye yüzün olsun atasözü Türkçede yaygın olarak kullanılan atasözlerindendir.
Bağa Bak Üzüm Olsun Yemeye Yüzün Olsun Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bağa bak üzüm olsun yemeye yüzün olsun atasözü TDK'ya göre; "insan karşılık beklediği işten verim alabilmek için gerekli harcamaları yapmalıdır" anlamına gelir.
Bağa Bak Üzüm Olsun Yemeye Yüzün Olsun Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Sebat et ki bağa bak üzüm olsun yemeye yüzün olsun.
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