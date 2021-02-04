Bağa Bak Üzüm Olsun Yemeye Yüzün Olsun atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türkçede oldukça fazla sayıda atasözü bulunmaktadır. Bağa bak üzüm olsun yemeye yüzün olsun atasözü de bunlardan biridir. Mecaz anlam taşıyan bağa bak üzüm olsun yemeye yüzün olsun atasözünün anlamı ilk bakışta anlaşılmayabilir. Bağa bak üzüm olsun yemeye yüzün olsun atasözü Türkçede yaygın olarak kullanılan atasözlerindendir.

Bağa Bak Üzüm Olsun Yemeye Yüzün Olsun Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bağa bak üzüm olsun yemeye yüzün olsun atasözü TDK'ya göre; "insan karşılık beklediği işten verim alabilmek için gerekli harcamaları yapmalıdır" anlamına gelir.

Bağa Bak Üzüm Olsun Yemeye Yüzün Olsun Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sebat et ki bağa bak üzüm olsun yemeye yüzün olsun.