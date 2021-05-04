Badminton Nedir, Kaç Kişiyle Ve Nasıl Oynanır? Badminton Oyun Kuralları

Türkçe olarak anlamı tüylü top olan badminton soru bugün birçok birey tarafından oynanmaktadır. Fakat her oyunda olduğu gibi bu oyunun a kendi için de pek çok kuralı bulunmaktadır.

Badminton Nedir, Kaç Kişiyle Ve Nasıl Oynanır?

Badminton oynana bilmesi için bir top bir aha ve iki adet raket gerekir. Topun yapılması için kaz tüyü kullanılmaktadır. Ve oldukça hafif bir top olmaktadır. Arkadasın olan pelerini sayesinde bu topun yere düşmesi oldukça zor olmaktadır. Fakat raket boyutları genellikle her yerde aynı olmakta ve bu topa uygun olmalıdır. Küçük çocuklar için genellikle daha küçük boyutlarda raket yapılır.



Raket yapılırken ye demir tel ya da daha az zararlı olduğu için sert plastik kullanılmaktadır. İlk olarak belirli bir alan için de iki oyuncunun bulunması gerekir. Devamında bu iki oyuncu bir birden raket aracılığı ile topu göndermelidir. Topun bireylere ulaşmasının ardında ne çok ihtiyaç olacak şekilde birçok vuruşlar gerçekleşir. Bu gerçekleşen vuruşlar sonucuna kesinlikle her iki birey de hiçbir şekilde topu yere düşürmemesi gerekir.

Aksi takdir de oldukça faydasız ve zor bir uğraş içine girilmiş olur. Son yılarda oyunu oynayan kişilerin kurallara uyması için birçok eğitim ve kurs merakı açılmıştır. Bu badminton sporunu pek çok kişinin oynayabileceği seviye de olması oldukça uygun bir tercih olmaktadır. Bu nedenle hemen hemen herkesin oynaması mümkün olmaktadır.

Badminton Oyun Kuralları Nedir?

Badminton oyunun oymamak isteyen bireyler için pek çok tercih ve yardımcı yolu bulunmaktadır. İlk olarak bu oyunu bireyler iki veya üç oynayabilmektedir. Fakat en uygun şekilde oynanmanın yolu ise daha çok teke tek oynatılması olmaktadır. Badminton oynanırken en önemli kural topun yere düşürülmemesi olmamaktadır. Bu özellikle sağlanınca daha uygun bir sahanın da bulunması gerekir. En uygun saha boyutları ise 13 ve 5 metre olarak binmektedir. Her yıl düzenli olarak badminton olimpiyatları yapılmaktadır. Bu olimpiyatlar için daha profesyonel düzeyde saha ve raket boyutları bulunmaktadır. Bu durumun temel nedeni eşit güçte ve sert şartlar da yarışmansın sağlanması olmaktadır.

Eğer iki gruptan biri topu yere düşürücü ise bunu zaman puan kaybeder. Puan diğer taraf da olmaktadır. Bu işlem sonucunda her iki rakipten her hangi biri 15 sayısına ulaşınca ilk yarı bitmiş olur. Toplamda iki set yapan rakip oyunu kazmamaktadır. Badminton malı oldukça uzun sürebileceği gibi oldukça kısa da sürebilmektedir. Bu nedenle bireylerin bu spor alına yönelmeden önce dikkatli olmasında fayda vardır.

Maçın ilk başlangıcı yani topun ilk atışı için genellikle dünya maçları ve olimpiyatlar da hava atışı ile başlanılmaktadır. Eğer ilk atış yapıldığında fileyi aşıp karşı rakibe ulaşmaz ise de kesinlikle puan kaybedilir. Badminton mallarını takip edilmesi için iki adet hakeme bulunmaktadır. Bu hakemlerle birlikte gereken tepkiler ve gereken oynanama kuralları oryaya konmaktadır. Badminton maçları seyirciye açık oynamamaktadır. Badmintonun 1874 yılında İngiltere de bulunmasının ardında oynanması üzerinde pek çok yenilik olmuştur. Fakat genel oynanış kuralların da her hangi bir değişme yoktur.