Badi Badi Yürümek ne demek? Badi Badi Yürümek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Badi badi yürümek deyimi sürekli duyduğumuz ve insanlar tarafından sıklıkla kullanılan bir deyimdir. Ancak deyimler gerçek anlamları ile kullanılmadığından deyim olarak ne anlama geldiğinin bilinmesi doğru bir şekilde cümlede kullanılabilmesi açısından oldukça önemlidir.

Badi Badi Yürümek Ne Demek?

Badi badi yürümek deyimi yan yan yürüyen kişiler için kullanılan bir deyimdir. Bir o yana bir bu yana yatarak yürüyen kişiler için badi badi yürümek deyimi kullanılır.

Badi Badi Yürümek Deyiminin Anlamı (TDK)

Badi badi yürümek deyimi aslında yürümesi ördek gibi olan kişiler için kullanılmaktadır. Ördekler yürürken sağa sola eğilir ve komik bir görüntü ortaya çıkar. Bu deyim yürüyüşleri sebebi ile genelde bebekler ya da çocuklar için kullanılmaktadır.

Badi Badi Yürümek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Badi badi yürüyen bebek bizi bir hayli güldürdü.