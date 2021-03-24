Bademin ana vatanÄ± Ã‡in ve Orta Asya'dÄ±r. Bademin Asya ile Avrupa arasÄ±nda bulunan Ä°pek yolunda seyyar tarafÄ±ndan yendiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼r. Badem, bu seyyarlar sayesinde pek Ã§ok Ã¼lke ile birlikte bizim Ã¼lkemize de gelmiÅŸtir.Â

Â Badem AÄŸacÄ± Nedir? Limon AÄŸacÄ± HakkÄ±nda BilgiÂ

Â Badem aÄŸacÄ±, gÃ¼lgiller familyasÄ±nÄ±n Prunoideae alt dalÄ±dÄ±r ve meyvesi yenen kÃ¼Ã§Ã¼k bir aÄŸaÃ§ tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Ãœlkemiz konumu itibari ile farklÄ± iklim Ã¶zelliklerine sahiptir. Bu da pek Ã§ok tarÄ±m Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼n Ã¼lkemizde yetiÅŸtirilmesine olanak saÄŸlÄ±yor. Ãœlkemizin bu Ã¶zelliÄŸi sayesinde Ã§eÅŸitli meyve, sebze ve tahÄ±llar Ã¼retiliyor. Ãœlkemize badem seyyarlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile gelmiÅŸtir. Binlerce yÄ±l Ã¶nce Ã¼lkemize seyyarlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile gelen badem sadece tohumla Ã¼retildiÄŸi iÃ§in Ã§ok Ã§eÅŸitliliÄŸe sahiptir. Ãœlkemizde Texsas ve Nonpareil gibi farklÄ± badem Ã§eÅŸitleri Ã¼retiliyor. AynÄ± zamanda badem aÄŸacÄ±nÄ±n odun olan bÃ¶lÃ¼mÃ¼, -20 derece ile -30 dereceye kadar soÄŸukluÄŸa dayanÄ±klÄ±dÄ±r.Â

Â Badem AÄŸacÄ± Latince Ä°smiÂ

Â Badem aÄŸacÄ±nÄ±n Latince ismi, Prunus dulcis olarak bilinir. Ana yurdu Ä°ran ve Afganistan yaylalarÄ± olan badem aÄŸacÄ±, mutfaklarda hem tatlÄ± hem de tuzlularla kullanÄ±labilen lezzetli ve faydalÄ± bir yemiÅŸ olan bademin yetiÅŸtirilmesini saÄŸlÄ±yor.Â

Â Badem AÄŸacÄ± Ã–zellikleriÂ

l Badem aÄŸacÄ±, 6-8 metre kadar uzayabilir. BazÄ± durumlarda bu aÄŸacÄ±n boyu 12 metreye kadar uzayabiliyor. YÄ±llÄ±k uzayan dallar Ã¼zerinde bulunan tÃ¼m tomurcuklar aynÄ± mevsimde bÃ¼yÃ¼r ve ikinci dallarÄ±n meydana oluÅŸmasÄ± durumunda ise, aÄŸaÃ§ yayvan hale gelir.

l YÄ±llÄ±k sÃ¼rgÃ¼nler Ã¼zerinde bulunan tomurcuklarÄ±n sÃ¼rmemesi durumunda da aÄŸaÃ§ dik bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼r. (Teksas Ã§eÅŸidi gibi)

l Badem aÄŸaÃ§larÄ±, genellikle ortalama olarak 50 yÄ±l kadar yaÅŸar. Fakat bazÄ± durumlarda 100 yaÅŸÄ±na kadar yaÅŸayan badem aÄŸaÃ§larÄ±na rastlamak da mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

l KazÄ±k kÃ¶k tipinde aÄŸaÃ§lardÄ±r. SaÃ§ak kÃ¶k az olduÄŸu zaman fidanlar, yer deÄŸiÅŸtirme sÄ±rasÄ±nda Ã§ok kayÄ±p verir.

l Badem aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n yapraklarÄ±na gÃ¶re iri, orta iri ve kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§eÅŸitleri vardÄ±r. YapraÄŸÄ±n bulunduÄŸu Ã§evre koÅŸullarÄ± ve dal bu durumu tamamen etkiler. Badem aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n yapraklarÄ± aÃ§Ä±k yeÅŸil ve koyu yeÅŸil arasÄ±ndadÄ±r. YapraklarÄ±nÄ±n kenarlarÄ± ise diÅŸlidir.

l Ã‡iÃ§ek tomurcuklarÄ±, farklÄ± yaÅŸtaki dallar ile bunlar Ã¼zerinde bulunan 2 ve 13 cm uzunluÄŸundaki buket adÄ± verilen kÄ±sa meyve dallarÄ±nda bulunur.

Badem AÄŸacÄ± Ne Zaman Dikilir?Â

Â Badem aÄŸaÃ§larÄ± yaz aylarÄ±nda dikilmeli ve yaz dÃ¶nemlerinde sÄ±k sÄ±k sulanmalÄ±dÄ±r. KÄ±ÅŸlarÄ± ise aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk olmayan ve bademe zarar vermeyecek derecede soÄŸuk geÃ§meyen bÃ¶lgelerde ise fidan dikimi, Ocak ayÄ±nda yapÄ±labilir. Daha soÄŸuk bÃ¶lgelerde aÄŸaÃ§ dikimi ise Mart aylarÄ±nda yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.Â

Â Badem AÄŸacÄ± Nerede YetiÅŸir?Â

Â Ãœlkemiz dÄ±ÅŸÄ±nda Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ve Ä°talya, Ä°spanya gibi Ã¼lkelerde de badem yetiÅŸtirildiÄŸi yapÄ±lÄ±yor. Badem aÄŸacÄ±, yazlarÄ± kurak ve sÄ±cak, kÄ±ÅŸlarÄ± ise Ä±lÄ±k ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± bÃ¶lgelerde yetiÅŸtirilir. Bu nedenle Akdeniz iklimine hakim olan bÃ¶lgeler, badem yetiÅŸtiriciliÄŸi iÃ§in ideal bÃ¶lgelerdir. Badem erik, kiraz ve ÅŸeftali ile aynÄ± ailede yer alÄ±yor.Â

Â Badem AÄŸacÄ± NasÄ±l YetiÅŸtirilir ve BudanÄ±r?

Fidan dikimi yapÄ±lÄ±rken aÃ§Ä±lacak Ã§ukurluklarÄ±n derinlikleri ise 70 ila 80 cm derinliÄŸinde ve geniÅŸliÄŸinde olmalÄ±dÄ±r. FidanlarÄ±n aÅŸÄ± yerleri ise toprak altÄ±nda kalmamalÄ±dÄ±r. Badem aÄŸaÃ§larÄ±nda budama iÅŸlemi, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda havalarÄ±n Ã§ok soÄŸuk olmadÄ±ÄŸÄ± dinlenme dÃ¶neminde yapÄ±lÄ±r.Â

Â Badem AÄŸacÄ± Yaprak DÃ¶ker mi?Â

Â Badem aÄŸacÄ±, yaprak dÃ¶kme mevsiminde yapraklarÄ±nÄ± dÃ¶ker.Â

Â Badem AÄŸacÄ± BakÄ±mÄ± NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?Â

Â Badem aÄŸacÄ±nÄ±n yaz aylarÄ±nda birkaÃ§ kez sulanmasÄ± ve budama zamanÄ± geldiÄŸinde budanmasÄ± gerekir. Uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olan bu aÄŸaÃ§lar, bakÄ±mlÄ± olduÄŸundan daha da uzun sÃ¼re yaÅŸar.Â

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Â badem aÄŸacÄ± faydalarÄ± nelerdir?Â

Â Badem aÄŸacÄ±nÄ±n tÃ¼m dÃ¼nya tarafÄ±ndan sevilen meyvesi badem, kolesterolÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye yardÄ±mcÄ± olur. Beyin fonksiyonlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenli ve saÄŸlÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlar. Alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere pek Ã§ok hastalÄ±ÄŸa iyi gelir. Cilt saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korur, kan ÅŸekerini dengeler ve kilo vermeye yardÄ±mcÄ± olur.Â

Â Badem AÄŸacÄ± HastalÄ±klarÄ± Neler?Â

Â Badem aÄŸacÄ±nda en Ã§ok gÃ¶rÃ¼len hastalÄ±klardan birisi, Verticillium solgunluÄŸudur.Â

Â Badem AÄŸacÄ± Ne Ä°ÅŸe Yarar ve Nerelerde KullanÄ±lÄ±r? Badem AÄŸacÄ± KullanÄ±m AlanlarÄ±Â

Â Badem aÄŸacÄ±, pek Ã§ok hastalÄ±ÄŸa ÅŸifa olacak bademin yetiÅŸmesini saÄŸlar. Badem kozmetik alanÄ±nda, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda ve mutfakta yaygÄ±n olarak kullanÄ±lan bir Ã¼rÃ¼ndÃ¼r.