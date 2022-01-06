Bacak kası nasıl yapılır? Bacak kası geliştirme ve güçlendirme hareketleri ile egzersizleri

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Bacak kası yapmak uzun çalışmalar sonucunda mümkün olmaktadır. Bacak kaslarını geliştirmesi için yapılması gereken bir takım egzersizler bulunmaktadır. Bu egzersizleri düzenli bir şekilde yapmanın sonucunda ise bacak kası yapılması mümkün olmaktadır. Bacak kaslarının geliştirilmesi için düzenli olarak yapılması gereken hareketlerin yapılması büyük katkı sağlayacaktır.

Bacak Kası Nasıl Yapılır?

Bacak kasları günlük hayatta rutin olarak yapılmakta olan birçok işte bile kolaylık sağlayacaktır. Dengede durmak, koşmak, zıplamak ve hatta yürümek için bile bacak kasları kullanılmaktadır. Bacak kası yapmak için egzersizlerin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Spor eğitmenleri tarafından bazı egzersizlerin bacak kası yapmak için çok faydalı olduğunu söylenmektedir. Squat yapmak, bacak kaslarını oldukça etkili bir şekilde çalıştırmakta olan bir harekettir. Squat hareketi alt vücudu şekillendirmek için de oldukça etkilidir.

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Deadlift hareketi de bacak kaslarını geliştirmek için yapılabilecek bir harekettir. Deadlift hareketini yapmak için ağırlık kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda calf raises, lunge, resistance band leg presses gibi hareketler de bacak kası yapmak için fayda sağlamaktadır.

Vücutta kas yapmak için sadece egzersiz yapmak yeterli olmamaktadır. Kas yapmak için hem egzersiz yaparken hem de sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmek gerekmektedir. Kas kütlesi kazanmak için tüm besinlerden dengeli bir şekilde tüketmek oldukça önemlidir. Yağsız organik etler, balık, tavuk, baklagiller, yoğurt, süt, peynir ve benzeri besinler kas yapmak isteyen kişiler tarafından tüketilmesi gereken besinler arasında yer almaktadır.

Bacak kası yapmak için gerekli olan egzersizlerin düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Önemli olan fazla ve düzensiz bir şeklide yapmak yerine sürekliliği koruyabilmektedir.

Bacak Kası Geliştirme ve Güçlendirme Hareketleri ile Egzersizleri

Bacak kası geliştirmek için yapılması gereken egzersizler bulunmaktadır. Yapılan egzersizler ile etkili bir sonuç elde etmek isteyen kişilerin egzersizleri düzenli ve devamlı bir şekilde sürdürmeleri gerekmektedir. Bacak kaslarını geliştirmek ve güçlendirmek için oldukça zorlayıcı egzersizler de bulunmaktadır. Bacak kasını geliştirmek için yapılması tavsiye edilen egzersizler; squat, hack squat, leg press, standing leg curl, lyıng leg curl, romanian deadlift, walking lunge ve leg extensıon olarak ifade edilebilir. Bu egzersizlerin bazıları aletsiz olarak yapılabilmektedir. Ancak bazıları aletli olarak yapılması gereken egzersizlerdir.

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Bacak kasını güçlendirmek için yapılan hareketlerin önemli olduğu kadar kişinin anatomisinin de önemli olduğunu söylemek mümkündür. Bacak kası yapmak isteyen kişilerin bir takım yanlış uygulamalar yapmasına bağlı olarak süreç uzamakta veya tamamlanamamaktadır. Bacak kası geliştirmek için yapılan egzersizlerin bazılarında ağırlık kullanılması gerekmektedir. Olması gerekenden fazla ağırlık yüklenmek hareketin yapısına zarar vermektedir. Buna bağlı olarak ise yapılan hareketten istenilen sonuç alınamamaktadır.

Yapılan egzersizlerde çoğunlukla ön bacak kasları daha yoğun bir şekilde çalıştırılmakta ve arka bacak kasları ihmal edilmektedir. Arka bacak kaslarının ihmal edilmesi ise bir güç dengesizliğine yol açmaktadır. Bacak kası çalışırken olması gerekenin üstünde hareket yapmak bir sonraki günde yürüyemeyecek hale gelinmesine yol açmaktadır. Bacak kası geliştirmek isteyen kişilerin bu şekilde uygulamalardan da kaçınması gerekmektedir. Bir hareketin tam olarak nasıl yapıldığını bilmeden ve ısınmadan değişik hareketler yapılması kişinin kendini sakatlama riskini artırmaktadır. Egzersizlere başlamadan önce ve bitirdikten sonra gerekli ısınma ve soğuma hareketlerinin de yapılması gerekmektedir.