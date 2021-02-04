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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.02.2021 - 04:04 | Son Güncelleme:

Bacak Kadar Boyu Var Türlü Türlü Huyu Var atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Bacak Kadar Boyu Var Türlü Türlü Huyu Var atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri günlük hayatta sık bir şekilde kullanılan söz öbeklerindendir. Türkçede her türlü duruma uygun bir atasözü mutlaka vardır. İşte bu atasözlerinden biri de bacak kadar boyu türlü türlü huyu var atasözüdür. Peki bacak kadar boyu türlü türlü huyu var atasözü ne anlama gelir? Bacak kadar boyu türlü türlü huyu var atasözünü cümle içinde nasıl kullanabiliriz. İşte bacak kadar boyu türlü türlü huyu var atasözü hakkında merak edilen tüm detaylar.

Bacak kadar boyu türlü türlü huyu var atasözü Türkçede oldukça önemli bir yere sahip olan atasözlerindendir. Bacak kadar boyu türlü türlü huyu var atasözü mecaz anlamlı bir atasözü olduğu için bu atasözü ile ne anlatılmak istendiği herkes tarafından anlaşılmayabilir.

 Bacak Kadar Boyu Var Türlü Türlü Huyu Var Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bacak kadar boyu türlü türlü huyu var atasözü; yaşı küçük olmasına rağmen yaşından olgun davranan anlamına gelir.

 Bacak Kadar Boyu Var Türlü Türlü Huyu Var Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Onunla görüşme çünkü bacak kadar boyu türlü türlü huyu var.

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