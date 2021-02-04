Bacak Kadar Boyu Var Türlü Türlü Huyu Var atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bacak kadar boyu türlü türlü huyu var atasözü Türkçede oldukça önemli bir yere sahip olan atasözlerindendir. Bacak kadar boyu türlü türlü huyu var atasözü mecaz anlamlı bir atasözü olduğu için bu atasözü ile ne anlatılmak istendiği herkes tarafından anlaşılmayabilir.

Bacak Kadar Boyu Var Türlü Türlü Huyu Var Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bacak kadar boyu türlü türlü huyu var atasözü; yaşı küçük olmasına rağmen yaşından olgun davranan anlamına gelir.

Bacak Kadar Boyu Var Türlü Türlü Huyu Var Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Onunla görüşme çünkü bacak kadar boyu türlü türlü huyu var.