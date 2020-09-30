Babil'in Asma Bahçeleri Nerede ve gerçek mi? Babil'in Asma Bahçeleri hikayesi ve hakkında kısa bilgi

Babil'in Asma Bahçeleri kuru ve susuz topraklarda yaşayan Babil halkının bir başarısı olarak görülmektedir. Bu bahçeleri günümüz teknolojisi ile gerçekleştirmek de asla mümkün değildir.

Babil'in Asma Bahçeleri Nerede ve Gerçek mi?

Babil'in Asma Bahçeleri M.Ö. 605 yılında Nebukadnezar tarafından inşa edilmiştir. Nebukadnezar Babil'de 43 yıl boyunda hükümdarlık yapmıştır. Bu yapı hükümdarın karısı Semiramis kurak ve sıcak Mezopotomya topraklarında bunalıma girdiği için Nebukadnezar tarafından yaptırıldı. Bu nedenle bazı kitaplarda Babil'in Asma Bahçeleri, Semiramis'in Asma Bahçeleri olarak da geçmektedir.

Burada Semiramis'in şehrine benzer yapay bir şehir inşa edilmiştir. Pek çok yapay dağlar, akan sular, yeşillikler bulunmaktadır. Babil'in Asma Bahçeleri oldukça kısa bir sürede tamamlanmıştır. Burada bulunan bahçeler piramit oluşturacak şekilde yapılmıştır. Taraçalara dünyanın çeşitli yerlerinden getirilmiş olan bitkiler ekilmişti. Bitkiler yapının aslını saklıyor ve bahçelerin havada asılı duruyormuş gibi görünmesine neden oluyordu.

Babil'in Asma Bahçelerinde su ihtiyacı Fırat Nehrinden sağlanmıştır. Buraya pompalar ile su getirilmiş ve bahçelerin en üstüne kadar bu suların çıkması da sağlanmıştır. Bahçenin çevresi yüksekliğinin 100 metre olduğu söylenen oldukça büyük surlar ile çevriliydi. Bunun yanında bahçede bulunan kanallarda kayık ile yüzmekte mümkündü. Burada yalnızda bitkiler değil, çeşitli meyve ağaçları da bulunuyordu.

Babil'in Asma Bahçeleri Hikayesi ve Hakkında Kısa Bilgi

M.Ö. 450 yılında büyük bir tarihçi olan Heredot bilinen tüm şehirlerden Babil'in daha ihtişamlı ve gösterişli olduğunu söylemiştir. Bunun dışında şehrin dışındaki duvarların uzunluğunun 80 kilometre kalınlığının 25 metre, yüksekliğinin ise 100 metre olduğunu da söylemiştir. Bu duvarların üzerinde 4 atlı araba kolay bir şekilde gezebilmekteydi. Ayrıca duvarların iç kısımlarında som altından yapılmış heykeller ile birlikte çeşitli tapınak ve kaleler de bulunmaktaydı.

Yunanlı bir coğrafyacı olan Strabo'na göre bahçeler birbiri üzerinde bulunan kübik direklere inşa edilmişti. Bu kübik direklerin iç kısımları boştu ve bitki yetiştirebilmek için toprak ile doldurulmuştu. Kubbe, taraça ve sütunlar pişmiş tuğla ile asfalttan inşa edilmişti. En yüksekte bulunan bahçeleri sulamak için Fırat Nehrinden zincirli pompa yardımı ile sular çekilmekteydi.

İstilalar nedeni ile Babil şehrinin ihtişamı da zaman içerisinde sönmeye başlamıştır. Pers Kralı olan Keyhüsrev'in istilasının ardından şehir iyice kötü bir hal almaya başlamıştır. M.S. 5 ile 6. yüzyıllarda şehir tamamen kumlara gömülmüştür. Şehrin içinde bulunan tapınak ve kaleler ise 20. yüzyıl kazılarında ortaya çıkmıştır.

Babil'in Asma Bahçeleri hakkında kesin bilgiler bulunmaz. Bu sebeple de bazı uzmanlar buranın efsanevi bir unsur olarak kabul edilmesi görüşündedir. Eski Roma ve Yunan şairlerinin burayı egzotik doğu bahçeleri şeklinde tasvir ettikleri de düşünülmektedir. Bunun yanında bu bahçeler gerçekte eğer bulunduysa 1. yüzyılda çoktan yok olmaları gerekirdi.

Başka bir efsaneye göre Babil'in Asma Bahçeleri 2. Nebuchadnezzar tarafından İranlı eşi Amytis için yaptırmıştır. Bunun yanında Babil'in Asma Bahçelerinin bir efsane mi yoksa gerçek mi olduğu ile alakalı bazı teorilerde vardır. Babil döneminden günümüze herhangi bir yazılı belge ulaşmaması sebebi ile bu bahçelerin bir efsane olduğu düşünülmektedir.

Bugün Irak bölgesinde bulunan Babil içerisinde yapılan kazılarda Babil'in Asma Bahçeleri ile ilgili herhangi bir kanıt da gün yüzüne çıkarılamamıştır. Eğer böyle bir yer tarihte bulunmuş olsa da şimdilerde Fırat Nehrine gömülü olduğu da düşünülmektedir.