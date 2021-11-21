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Babıali Baskını nedir, neden ve hangi dönemde oldu? Babıali dönemindeki padişah ve sadrazam

Babıali Baskını nedir, neden ve hangi dönemde oldu Babıali dönemindeki padişah ve sadrazam

Tarihte yaşanmış olan pek çok önemli olay bulunmaktadır. Özellikle Türk tarihinde Osmanlı döneminde yaşanan olaylar günümüzde halen daha tartışılmaktadır. Babıali baskını da Osmanlı döneminde yaşanmış olan olaylardan bir tanesi olarak bilinmektedir. Babıali baskının nedenleri ve sonuçları günümüz tarihçileri tarafından halen daha tartışılmaktadır. Peki, Babıali baskını nedir? Babıali baskını neden ve hangi dönemde olmuştur? Babıali döneminde padişah ve sadrazam kimdi tüm detayları ile derledik.

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  Babıali baskını Osmanlı tarihindeki en önemli olaylardan bir tanesidir. Babıali baskını ile birlikte Osmanlı döneminde bir darbe gerçekleşmiştir. Babıali baskını Kamil paşa hükümetine karşı yaşanmış olan bir darbedir. 

 Babıali Baskını Nedir? 

 Babıali baskını Osmanlı imparatorluğunda yaşanmış olan bir askeri darbedir. İttihat ve Terakki üyeleri tarafından hükümet binasına yapılan bir baskı sonucunda Nazım Paşa ölü olarak ele geçirilmiş ve Kamil Paşa'da zorla istifa ettirilmiştir. Bu baskın sonucunda İttihat ve Terakki üyeleri ülke yönetimini ele geçirmiştir. Mahmut Şevket Paşa hükümeti dönemi resmen başlamış oldu. Başarılı olan bu askeri darbe sonucunda ülkenin yönetimi İttihat ve Terrakki üyelerine geçmiştir. 

 Babıali baskını 1913 senesinde Enver Bey'in emrinde olan Sapancalı Hakkı'nın bildirisi ile başlamıştır. Sapancalı Hakkı Enver Paşa'ya gelerek baskın için bütün her şeyin hazır olduğunu dile getirmiştir. Enver Paşa ise bu haberi alır almaz ilk olarak atına binerek baskın için yola çıktı. Daha sonra da onunla birlikte Talat Bey'de grubunu alarak peşine takıldı. Ömer Naci ise bu sırada halkı kışkırtmaya başlamıştır. Enver Bey tam olarak yarım saat gibi bir yolculuktan sonra hükümet binasına gelir ve burada sadaret binasına giriş yapar. Bu sırada ilk olarak Harbiye Nazırı öldürülür. Nazım Paşa'da bu gürültüyü duyar duymaz odasından çıkar ve Nazım Paşa'nın yakını olan Yakub Cemil de vurularak etkisiz hale getirilir. Nazım Paşa'ya İttihatçılar bu esnada zorla istifasını imzalatmıştır. 

 İstifasının ardından artık yeni hükümet kurulma çalışmaları başlamıştır. Enver Bey komutası ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu askeri darbe ile birlikte yeni hükümeti kurduğunu açıklamıştır. İttihat ve Terakki'nin üyelerinden olan Mahmut Şevket Paşa sadrazam olmuştur. Babıali baskınından sonra İttihatçılar tam olarak 5 yıl iktidarda kalmıştır. Bunun sonucunda Teceddüt Fırkası altındaki bir siyasi birlik kurulmuştur. 1. dünya savaşından başarısız ayrılan Osmanlı imparatorluğundan sonra bu hükümette dağılmıştır. Enver Paşa ve Talat Bey Avrupa'ya yerleşmişlerdir. 

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 Babıali Baskını Neden ve Hangi Dönemde Oldu? 

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 Babıali baskınının birçok nedeni bulunmaktadır. Babıali baskının nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

 - Birinci balkan savaşı sonucunda Osmanlı ordusunun bozguna uğraması ve bunun sonucunda tarihi başkent olan Edirne'nin Haçlı ordusuna kaptırılacağı düşüncesi yaygınlaştı. Kamil Paşa bu başarısızlıktan sorumlu tutuluyordu.

 - Kamil Paşa hükümetinin yapmış olduğu anlaşmalar sulh yolu ile olması İttihat ve Terrakki üyelerinin istemediği bir durumdu.

 - İttihat ve Terakki üyelerinin tarihi başkent olan Edirne'yi korumak istemesi ve burada herhangi bir haçlı nüfusunu istememesi. 

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 Babıali baskını Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde gerçekleşmiş olan bir askeri darbedir. Babıali baskını 23 Ocak 1913 yılında gerçekleşmiştir. Bu darbe irişimi başarılı olmuş ve ülkenin yönetimi İttihat ve Terakkicilerden olan Enver Paşa, Talat Paşa ve Yakup Cemil'e geçmiştir. 

 Babıali Dönemindeki Padişah ve Sadrazam 

 Babıali döneminde dönemindeki Osmanlı sadrazamı Kıbrıslı olan Mehmet Kamil Paşa'dır. Kamil Paşa bu baskın sonucunda zorla istifa ettirilmiş ve sürgüne gönderilmiştir. Kıbrıslı Kamil Paşa ise bu baskından yaklaşık olarak 10 ay sonra vefat etmiştir. Babıali dönemindeki padişah ise Nazım Paşa'dır.

 

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