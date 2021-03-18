Babasının Oğlu ne demek? Babasının Oğlu deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu deyim ile eş anlamlı olan birçok atasözümüz bulunmaktadır. Bu atasözleri arasında en çok bilinenleri: Armut Dibine Düşer ve Soy Asma Soyuna Çeker.

Babasının Oğlu Ne Demek?

Babasının oğlu deyimi, fiziksel özellikleri ya da davranışları babası ile benzerlik gösteren çocuk demektir. ''Huyu Suyu Bir'' sözü bu deyim ile eş anlamlıdır. Babasının oğlu deyimi söylenildiği yere göre olumlu ya da olumsuz anlamda kullanılabilir.

Babasının Oğlu Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Davranışları, hayata bakış açısı ve konuşması babası ile tıpatıp aynı olan çocuk. Anlamı: Fiziksel özellikleri ile babasını andıran çocuk.

Babasının Oğlu Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Ondan farklı bir şey beklememek lazım ne de olsa babasının oğlu.

2- Hakan tam anlamıyla babasının oğlu.

3- Bugün okulda ''babasının oğlu'' deyimi ile ilgili kompozisyon yazdık.