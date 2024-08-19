Babası 'Kızlar okumaz' demişti...İkinci üniversiteyi kazandı

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İlkokuldan mezun olduktan sonra babasının 'Kızlar okumaz, okulda ne işi var' diyerek okula göndermediği Gülsüm Taşdemir, 3'üncü oğlunun doğumundan sonra yaklaşık 12 yıl önce Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nde taşeron işçi kadrosundan temizlik personeli olarak çalışmaya başladı. Çalışırken önce açık öğretimden ortaokulu, ardından liseyi bitiren Taşdemir, üniversite sınavına da hazırlandı. O dönem çalıştığı kurumun misafirhanesinde görevli olduğu için Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Isparta Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nı tercih edip, kazanan Gülsüm Taşdemir, geçen yıl okulu bitirdi. Mezun olduktan sonra okuma aşkından vazgeçmeyen Taşdemir, bu yıl tekrar girdiği üniversite sınavında 4 yıllık ISUBÜ Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü'nü kazandı.

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ÇEVREMDEN HEP DESTEK ALDIM

Bu mücadelesinin herkese örnek olmasını isteyen Gülsüm Taşdemir, şunları söyledi

"Okumanın yaşı yok. Herkes okuyabilir. Gençlerimize örnek olsun. Bütün kızlar okusun. Herkes azimle bunu yapabilir. Geceyi gündüze katarak okumaya çalışacağız. Çok iyi tepkiler alıyorum zaten oğlum öğretmen. O yardımcı oldu, sürekli bana, 'Anne yapabilirsin' dedi. Derslerimde yardımcı oldu. Çevremden de hep destek aldım. Hiçbir dershaneye, başka kurslara gitmedim. Gelecek sene sınava girecek oğlum var. Onunla beraber çalıştım. Ev işlerinde eşim yardımcı oldu. Böyle başardım. 35 yaş üstü kontenjanı olduğu için başvurdum. Öyle olunca da üniversitede mühendisliğe yerleştim.

'ANNEMLE GURUR DUYUYORUM'

Gülsüm Taşdemir'in gelini Hasibe Taşdemir de "Annemle çok gurur duyuyorum. Gerçekten okumanın yaşı yok. Annem bunun en güzel örneği. Kendisinin birçok genç kıza ve yaşı fark etmeksizin birçok kadına örnek olmasını diliyorum" dedi.