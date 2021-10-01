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Babalık davası nedir, nerede ve nasıl açılır? Babalık davasını kimler açabilir ve ne kadar sürer

#Babalık Davası#DNA Testi#Soybağı
Babalık davası nedir, nerede ve nasıl açılır Babalık davasını kimler açabilir ve ne kadar sürer

Farklı birçok sebebe bağlı olarak bir çocuk ve anne - baba arasındaki soybağı ilişkisi gerçek hayata uygun bir şekilde kurulmuş olmayabilir. Resmi kayıtlarda çocuğun öz anne - babası yerine farklı kimselerin bilgileri bulunuyor olabilir ya da anne baba ile alakalı herhangi bir kayıt yer almıyor olabilir. Peki, Babalık davası nedir, nerede ve nasıl açılır? Babalık davasını kimler açabilir ve ne kadar sürer? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Çocuk ve anne arasında ilişki soybağı ile yani doğum ile kurulur, fakat baba ile çocuk arasında bulunan soybağı tanıma, evlilik ve babalık davası ile kurulmaktadır. Anne ile alakalı gerçek duruma aykırı olan herhangi bir kaydın bulunması durumu nüfus kaydı davası ile düzeltilebilmektedir. Babalık davaları için ise böyle bir durum söz konusu değildir.

 Babalık Davası Nedir, Nerede ve Nasıl Açılır?

 Babalık davası, baba ile çocuk arasında bulunan soybağının mahkeme kararıyla belirlenmesidir. Babalık davaları, Türk Medeni Kanunu'nun 301. Maddesi hükmünde "babalık hükmü" adı altında düzenlenmekte olan baba ile çocuk arasında bir soybağının kurulmasını hedefleyen inşai bir davadır. Dava konuları içerisinde tazminat, soyadı, nafaka ve velayet gibi fer'i nitelikteki konular yer alabilmektedir.

 Babalık davası açma hakkı çocuğa ve anneye verilmiştir. Babanın ise bir babalık davası açma gibi hakkı yoktur. Çünkü bu gibi durumlarda tanıma da babalık davasıyla aynı amaca hizmet etmektedir. Babalık davası babaya karşı, eğer baba ölmüş ise mirasçılarına karşı açılmaktadır.

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 Babalık davası, Hazineye ve Cumhuriyet savcısına; dava anne tarafından açılmış ise kayyıma; davayı kayyım açmış ise anneye ihbar edilmektedir.

 Babalık davaları kamu düzeni ile alakalı olduğundan dolayı mahkeme, Cumhuriyet Savcısına ve Hazineye de davayı bildirir. Koşullar ve durumlar gerektirdiği sürece bu kişiler de davaya müdahil şeklinde katılabilirler.

 Babalık davası için görevli olan mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevi üstlenerek Aile Mahkemesi sıfatı ile davaya bakar. Babalık davalarında görevli olan mahkeme, taraflardan herhangi birinin doğum ya da dava sırasındaki yerleşim yeri mahkemeleridir.

 Babalık Davasını Kimler Açabilir ve Ne Kadar Sürer?

 Babalık davalarını açma hakkı çocuğa ve anneye verilmiştir. Babalık davası babaya açılır. Eğer baba ölmüş ise dava mirasçılara karşı açılmaktadır. Baba olduğunu savunan kişi babalık davası açma hakkına sahip değildir. Eğer davayı açarsa bu dava tanıma şeklinde değerlendirilir. Babalık davası Hazineye ve Cumhuriyet Savcısına; eğer dava anne tarafından açılmış ise kayyıma; eğer kayyım tarafından açılmış ise anneye ihbar edilir. Babalık davalarının açılmasında geçerli olan şart çocuğun herhangi bir erkek ile arasında soybağı kurulmamış olması gerekmektedir.

 Adalet Bakanlığının yargı içerisinde hedef süresine göre belirlenmiş olan davanın neticelenmesi süresi yaklaşık 11 ay yani toplamda 330 gündür. Belirtilen bu süre içerisinde olumsuz faktörler ve istinaf yargıtay nezdinde yapılmış olan itirazlar dahil değildir.

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 Dava Hakkı Ne Zaman Düşer?

 Anne için babalık davası doğumun hemen ardından bir yıl içerisinde açılması gerekmektedir. Bu sürenin herhangi bir durumda aşılması durumunda dava hakkı kendiliğinden düşer. Fakat çocuk için herhangi bir süre sınırı yoktur.

 İspat Aracı Nedir?

 Babalık davalarında ispat yükü davacının tarafındadır. Bu süreçte kullanılan ve en çok tercih edilen araç DNA testidir. Taraflar DNA testine rıza göstermek ile yükümlüdür. DNA testleri yüzde yüze yakın kesin sonuç veren ve hakimin öngörmüş olduğu araştırma ve incelemelerde ilk sıralarda yer almaktadır. DNA testinin yanı sıra çocuk ile babanın benzerlikleri muayeneler ile teyit edilebilmektedir.

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#Babalık Davası#DNA Testi#Soybağı