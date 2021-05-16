Babalar Ve Oğullar kitabını kim yazmıştır? Babalar Ve Oğullar kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Babalar ve Oğullar kitabı 1862 yılında yayınlanmış bir kitaptır. Rusça dilinde yazılmış olan Babalar ve Oğullar kitabı Rusya'da yayınlanmıştır. En sevilen Rus eserlerinden bir tanesidir. Politik ve felsefi kurgu türünde yazılmış bir kitaptır

Babalar ve Oğullar Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Babalar ve Oğullar Rusya'da yer alan siyasal gündemi konu edinmektedir. Gelenek ve bireysellik arasında yanan çekişmeyi detaylıca ele alan Babalar ve Oğullar kitabı çok sevilen bir kitap olmuştur. Babalar ve Oğullar kitabının ana fikri yeni nesil ile eski nesil arasında geleneksellik ve bireysellik açısından çok fark vardır. Kişilerin yetişmiş olduğu ortam ve büyüdüğü ev görüşlerinin değişmesine neden olmaktadır.

Babalar ve Oğullar Kitabını Kim Yazmıştır?

Babalar ve Oğullar kitabını yazan kişi ünlü Rus yazar Sergenyeviç Turgenyev'dir.

Babalar ce Oğullar Özet

Kirsanov ailesi Rusya'da ünlü bir ailedir. Bu ailenin babası da Petroviç'tir. Petroviç'in bir gün karısı vefat eder. Bunun üzerine ise Feniçka adlı bir kız ile metres hayatı yaşamaya başlar. Nikolay Petroviç bu kişi ile gizli bir metres hayatı yaşamaktadır. Metres olan eşi Feniçka ile evlenemez. Çünkü Pavel adlı kardeşi ona sürekli olarak sınıf farklılığına dikkat etmesi gerektiğini söylemiştir. Bundan dolayı evlenemez. Petroviç oldukça radikal ve geleneklerine bağlı bir kişidir.

Köleliğin kalktığı bir yasa henüz gün yüzüne çıkmamışken o bazı köleleri özgürlüğü ile buluşturmuştur. Bazı kişiler bu yaptığına tepki gösterse de o iyi niyeti olduğunu gösterir ve bunu yapacağını herkese bildirir. Arkadv ise Petroviç'in bir diğer oğludur. Henüz 20 yaşında olan Arkadv hayat canlısı bir insandır. 1859 yılında üniversiteden mezun olarak eğitimini tamamlamıştır. Bazarov ile Andrav üniversiteden tanışmıştır. Bazarov ise bir tıp öğrencisidir. Birlikte Arkadv'ın babasının çiftliğine giderler. Burada eğlenmeye başlarlar. Bazarov bazı politik görüşlere sahiptir. Bu görüşleri ise Arkadv ve Pavel'in görüşlerine tamamen terstir.

Bazarov burada uzun süre kalmıştır. Daha sonra arkadaşı Arkadav ile birlikte il merkezine gitmeye karar verirler. Burada dul bir bayan ile tanışırlar. Anna görüşlerine yakın olan bir kişidir. Anna geleneklere bağlı olmayan ve sürekli olarak anarşi düşünen bir kişidir. Arkadv ve Bazarov'un görüşlerini beğenir ve onları bir yere davet eder. Sürekli olarak bu üçlü arasında koyu muhabbet oluşur. Bazarov ise çoktan Anna'ya aşık olmuştur bile. Arkadv ise Anna'nın arkadaşı olan Katya'ya aşık olmuştur.

Arkadv ve Bazarov, Bazarov'un babasını ziyaret giderler. Bazarov'un babası bir subaydır. Fakat artık subaylık görevini yerine getirmiyor çünkü emekli olmuştur. Annesi ise son derecede gelenekçi bir kadındır. Arkadv ve Bazarov birden kavga edecek kadar birbirlerine yükselirler. Fakat bundan vazgeçerler. Çünkü politik görüşleri buna izin vermez. Bundan dolayı çiftliğe geri dönerler. Bazarov Anna'dan umudu kesmiştir. Ondan kendisine eş olmayacağını düşünür ve unutmak ister. Nikolay'ın metresi olan Feniçka ile yakınlaşır ve onunla flörtleşmek ister.

Babalar ve Oğullar Karakterleri

- Nikolay

- Anna

- Feniçka

- Bazarov

​​​​​​​- Pavel