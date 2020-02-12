Babalar masal anlatıyor

Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 3-6 yaş arasında okula giden öğrenciler için ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’ projesi başlattı. Erken çocukluk dönemi diye de adlandırılan 0-6 yaş döneminde ailenin etkisi çok fazla, günümüzde çocuğun gelişiminde annenin yanı sıra babanın da çok önemli olduğu vurgulandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, projeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Çocuklarıyla olumlu iletişim kurabilen babaların, çocuklarının gelişimlerinde olumlu yönde etki gösterdikleri biliniyor. Çünkü çocukların çevreyle kuracakları ilişkilerin önemli ölçüde belirleyicisi, babalarıyla kurdukları iletişimdir. Çocuğun problem çözme ve liderlik becerilerinin gelişiminde, vicdan oluşumunda ve değer yargılarının ediniminde babanın rolü göz ardı edilemeyecek kadar fazla.

MASALLAR VE HİKÂYELER

Masallar ve hikâyeler ise sevdiklerimize kalbimizden ve aklımızdan geçenleri anlatma yollarından bazıları. Anlatı dünyasında hayallerine yakın kahramanları benimseyen çocukların dil gelişimini sağlamak ve problem çözme becerilerini geliştirmek için masal anlatmak ve hikâye okumak önemli. Ayrıca sözün imkânlarına yaslanan hikâyeler ve masallar aracılığıyla çocuklara olumlu davranışlar kazandırılabilir. Çünkü çocukların dinlediklerimiz bazen doğrudan bazen de dolaylı yoldan iletilerini verir. Bu düşünceden hareketle Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul aile işbirliğini sağlamak, babaların çocukların eğitim sürecinde daha fazla rol almalarını sağlamak bir proje geliştirdi. Bana Bir Masal Anlat Baba Projesiyle 3-6 yaş arasında okula giden öğrencilerimiz masallar ve hikâyelerle buluşuyor."

TEMEL ESAS ÇOCUĞA GÖRELİK

Proje kapsamında okul öncesi sınıflarına her hafta bir öğrencinin babası davet ediliyor ve babanın o sınıftaki öğrencilere hikâye okuması veya masal anlatması isteniyor. Okunan hikâye veya anlatılan masal çocukların gelişim özellikleri özellikle de ‘çocuğa görelik’ ilkesi dikkate alınarak belirleniyor. Pilot uygulaması Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu Anasınıfı’nda yapılan bu projeyle babaların eğitim süreçlerine doğrudan katılımının taşıdığı önem fark edildi. Proje daha sonra Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ana sınıfı bulunan tüm resmi okullarda uygulanmaya başlandı.