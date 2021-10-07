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Babacan ne demek, ne anlama geliyor? Babacan kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Babacan#TDK
Babacan ne demek, ne anlama geliyor Babacan kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Günlük hayatımızda sevdiğimiz kişiler için kullandığımız pek çok sıfat ve sevgi sözcüğü bulunuyor. Babacan kelimesi de günlük hayatımızın içinde çok sık kullandığımız ve karşılaştığımız kelimeler arasında yer alıyor. Fakat bu kelime ile ilk defa karşılaşan kişiler ise bu kelimenin anlamını merak ediyor. Babacan ne demek, ne anlama geliyor sizler için derledik.

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Babacan kelimesi, dilimizde sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelime bir kişinin karakteristik özelliğini ifade etmek için kullanılır.

 Babacan Ne Demek?

 Babacan Türkçe kökenli bir kelimedir ve dilimizde günlük hayatta çok sık kullanılır. Babacan kelimesi, daha çok baba gibi davranan, olgun ve hoşgörülü kişileri tanımlamak için kullanılan bir kelimedir.

 Babacan Ne Anlama Gelir?

 Babacan kelimesi, hoşgörülü, olgun, sevecen ve baba gibi davranan kimse anlamına gelir. Genellikle erkekler için kullanılır.

 Babacan Kelimesinin TDK’ya Göre Anlamı Nedir?

 Babacan kelimesinin TDK’ya göre anlamı ise, iyi kalpli, olgun, hoşgörülü, güvenilir erkek anlamına gelir. Bu kelime, genellikle dilimizde bir kişinin karakteristik özelliğini ifade etmek için kullanılan sıfatlar arasında yer alır.

 

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