Babacan ne demek, ne anlama geliyor? Babacan kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Babacan kelimesi, dilimizde sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelime bir kişinin karakteristik özelliğini ifade etmek için kullanılır.

Babacan Ne Demek?

Babacan Türkçe kökenli bir kelimedir ve dilimizde günlük hayatta çok sık kullanılır. Babacan kelimesi, daha çok baba gibi davranan, olgun ve hoşgörülü kişileri tanımlamak için kullanılan bir kelimedir.

Babacan Ne Anlama Gelir?

Babacan kelimesi, hoşgörülü, olgun, sevecen ve baba gibi davranan kimse anlamına gelir. Genellikle erkekler için kullanılır.

Babacan Kelimesinin TDK’ya Göre Anlamı Nedir?

Babacan kelimesinin TDK’ya göre anlamı ise, iyi kalpli, olgun, hoşgörülü, güvenilir erkek anlamına gelir. Bu kelime, genellikle dilimizde bir kişinin karakteristik özelliğini ifade etmek için kullanılan sıfatlar arasında yer alır.