Babaanne nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Babaanne yazımı

Babaanne kelimesiyle eş anlamlı olan tek bir sözcük vardır: NİNE. Bu kelime bazı yörelerde ''NENE'' şeklinde yazılır ve telaffuz edilir.

TDK'ya Göre Babaanne Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Cümle içerisinde birleşik isim olarak kullanılan babaanne, günlük hayatta da sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Nine kelimesiyle eş anlamlı olan bu sözcüğün ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

BABAANNE

Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin tamamı bitişik yazılır. Babaanne sözcüğü de tamlama değil birleşik isim olduğu için bitişik yazılması gerekir.

Örnek Cümleler

1- Bundan sonra her hafta sonu babaannemi görmeye gideceğiz.

(Doğru Kullanım)

2- Baba annem iki hafta yattıktan sonra dün hastaneden taburcu edildi.

(Yanlış Kullanım)

Anne kelimesi ile oluşturulmuş diğer birleşik isimler ve yazılışları ise şu şekildedir.

1- Anneanne

2- Sütanne

Anne kelimesinin içinde yer aldığı tamlamalar ise bitişik değil ayrı yazılır:

Örnekler:

1- Üvey Anne

2- Öz Anne

3- Cici Anne