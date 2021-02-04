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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.02.2021 - 03:48 | Son Güncelleme:

Baba Koruk Yer Oğlunun Dişi Kamaşır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Baba Koruk Yer Oğlunun Dişi Kamaşır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Baba Koruk Yer Oğlunun Dişi Kamaşır atasözünün ne mesaj verdiğini merak ediyor olabilirsiniz. Baba Koruk Yer Oğlunun Dişi Kamaşır atasözünün anlamını ve örnek cümle içinde kullanışını sizin için bir araya getirdik.

Baba Koruk Yer Oğlunun Dişi Kamaşır; bir babanın kötü davranışlarından veya kötü işlerinden dolayı, oğlunun başının ağrıyacağını anlatan bir atasözüdür.

 Baba Koruk Yer Oğlunun Dişi Kamaşır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 TDK’ya göre Baba Koruk Yer Oğlunun Dişi Kamaşır; “babanın yaptığı bir kötülüğün vereceği sıkıntıyı, çocuğu çeker” manasına gelen bir söz.

 Bir baba, yapacağı işleri veya davranışları iyi düşündükten ve sonuçlarını iyi hesapladıktan sonra yapmalıdır. Bir babanın her türlü yaptığı kötü iş, davranış, hareket ve konuşmanın sonucunda, çocukları sıkıntı çeker.

 Baba Koruk Yer Oğlunun Dişi Kamaşır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 - Baba koruk yer oğlunun dişi kamaşır, Ali’nin babası o evi satmış.

 - Ölmeden önce çok borç bıraktı, baba koruk yer oğlunun dişi kamaşır.

 - Egemen’in babası veli toplantısına gelmedi, baba koruk yer oğlunun dişi kamaşır dedi öğretmen.

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