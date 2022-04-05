Ba Sembolü Hangi Element? Ba Elementinin Adı, Özellikleri, Elektron Dizilimi Ve Yükselgenme Basamağı

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Bazı elementler tek harf ile bazı elementler ise iki harf üzerinden Periyodik tabloda gösterilir. Aynı zamanda bu kısaltma eşliğinde özellikleri ve elektron dizilimi ile yükseltgenme basamakları da öne çıkar.

BA Sembolü Hangi Element?

Sembolü Ba olan element Baryum olarak bilinir. Bu elementten önce bir element daha olduğu için genel olarak iki harf üzerinden ele alınır ve ifade edilir.

BA Elementinin Adı

Ba elementinin adı periyodik cetvel üzerinden bakıldı vakit Baryum olarak ifade edilir. Sağlamış olduğu özellikler ile beraber önemli bir yere sahiptir.

BA Elementinin Özellikleri

Baryum elementin Periyodik tabloda 2A grubunda yer alır. Aynı zamanda toprak alkali metal olarak bilinir. Erime noktası ise 727 santigrat derece olarak ifade edilmektedir.

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BA Elementinin Elektron Dizilimi

Özellikle Baryum elementinin elektron dizilimine bakıldığı vakit şu şekilde bir sıralama öne çıkar;

2, 8, 18, 18, 8, 2

BA Elementinin Yükseltgenme Basamağı

En çok merak edilen konular içerisinde Baryum elementinin yükseltgenme basamağı öne çıkmaktadır. Bu bağlamda Baryum elementinin periyodik tablodaki öne çıkan yükseltgenme basamağı + 2’dir. Bu şekilde periyodik tabloda yer alır ve farklı özellikleri ile öne çıkar.