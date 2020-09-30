B6 Vitamini nedir ve ne işe yarar? B6 Vitamini eksikliği, fazlalığı ve faydaları hakkında bilgiler

Pridoksin, vücudun ihtiyaç duyduğu en temel vitaminlerden biridir. En çok nohut ve bezelye gibi tahıllarda bulunur. Bununla birlikte havuç, yumurta ve ıspanak da B6 vitamini açısından oldukça zengindir. Bu vitamini tek bir besin kaynağından almak, dengeli beslenmek için yeterli değildir. Örneğin haftada bir gün kırmızı et tüketiliyorsa bir gün de balık tüketimine ağırlık verilmeli. Son yıllarda daha çok tüketilmeye başlanan avokado meyvesi de B6 açısından zengin olan besin kaynaklarından biridir.

B6 Vitamini Nedir ve Ne İşe Yarar?

B6 bir çeşit vitamin ve koenzimdir. Diğer koenzimlerden farklı olarak çok daha çabuk bozulur. Bu nedenle B6 vitaminin bulunduğu gıdalar güneş ışığından uzak tutulmalıdır. Magnezyum ile birlikte alındığında metabolizmanın çok daha hızlı çalışmasını sağlar. Amino asitlerin dönüşümünde de etkin olan B6 vitaminin faydaları kişiden kişiye değişir. En temel faydası ise vücudun gün içinde ihtiyaç duyduğu enerjiyi büyük oranda karşılamasıdır.

B6 Vitamini Eksikliği

B6 vitamini eksikliği hem çocuklarda hem de yetişkinlerde farklı birçok sağlık sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunların başında kronik yorgunluk ve halsizlik geliyor. Vücudun ihtiyacı olandan çok daha az B6 vitamini olan kişiler, çok çabuk yorulur. Uykudan yeni uyanmasına rağmen yorgunluk belirtileri gözlemlenebilir. Özellikle 40 yaş ve üstü kişiler, merdiven çıkarken, yürürken ya da günlük işlerini yaparken aniden yorgunluk hissedebilir. C ve E vitamini de eksik alan kişilerde baş dönmesi ve ellerde titreme gibi belirtiler de ortaya çıkar.

B6 vitamini eksikliğine bağlı olarak deride dökülmeler meydana gelebilir. Çocuklarda ve kadınlarda döküntü ve tahrişler daha yoğundur. Hassas bir cilde sahip olanlarda ise döküntüler çok daha belirgindir. Bağışıklık sistemi de zarar görür ve kişi çok daha çabuk hastalanmaya başlar. Özellikle kış aylarında daha sık grip olan bireyler, normalde olduğundan daha geç iyileşir. Yapılan araştırmalar B6 vitamini eksikliğinin sadece fiziksel değil psikolojik etkileri olduğunu da ortaya çıkarmıştır. Asabiye, ruhsal dengesizlik ve aşırı stres, en sık rastlanan psikolojik belirtiler arasında yer alıyor.

B6 Vitamini Fazlalığı

Özellikle kırmızı eti fazla tüketen kişilerde B6 vitamini fazlalığına bağlı olarak çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu vitaminin fazla alınması vücudun işleyişini ve bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkiler. 50 yaş üstü kişilerde çarpıntı ve baş ağrısı semptomları gözlemlenir. Vücudun dengesi bozulduğu için fazla vitamin enerji vermek yerine halsizliğe neden olur. Gözlerde ışık hassasiyeti artar. Televizyon izlerken ya da kitap okurken gözler sulanır.

Vücudun ihtiyacından faza B6 vitamini aynı zamanda fazla enerji demektir. Bu da dolayı olarak uykusuzluğa ve bitkinliğe neden olur. Kişilerin uyku düzeni bozulduğu için bundan sosyal hayatı da olumsuz yönde etkilenir. Diğer tüm vitaminlerde olduğu gibi B6 vitaminin de eksik ve fazla değil, kararında alınmasına dikkat edilmelidir.

B6 Vitamini Faydaları

B6 vitamini vücut direncini arttırır ve kişilerin özellikle kış aylarında çok daha az hasta olmasını sağlar. Uyumakta güçlük çeken kişilerin bu yöndeki problemlerini giderir. Bağışıklık sistemine iyi geldiği için başta böbrek ve mide olmak üzere tüm iç organların daha sağlıklı çalışmasını sağlar. B6 vitaminin cilt problemlerini de ortadan kaldırır. Cilt kuruluğu ve döküntü gibi sorunları olan kişiler B6 vitamini açısından zengin olarak besinler tüketmelidir.