B2B, B2C ve C2C kavramları nedir? B2B, B2C ve C2C pazarlama arasındaki farklar nelerdir

“Business to Business”, ifadesi Türkçesi ile “Şirketten Şirkete” ifadesi firmaların kendi aralarında gerçekleştirmiş oldukları pazarlama ya da satış uygulamalarını anlatan kısa bir tanımdır. B2B alanında faaliyet göstermekte olan firmalar, esas olarak birbirlerinin sunmuş olduğu hizmetleri iyileştirme prensibiyle çalışır.

B2B Nedir?

İşletmeden işletmeye veya sıkça kullanılmakta olan İngilizce business-to-business ifadesinin kısaltılmış biçimi B2B, firmalar arasında yer alan pazarlama veya satış uygulamalarına verilmekte olan genel bir isimdir. B2B genelde işletmeden tüketiciye doğru satış (B2C) ve tüketiciden tüketiciye doğru satış (C2C) ile karşılaştırılmaktadır. Son senelerde e-B2B çeşidi de bir hayli yaygınlaşmıştır.

Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu ya da ETKK şeklinde kısaltması olan kurul, Hukuk Çalışma Grubu adı verilen grubun 8 Mayıs 1998 tarihli olan raporu içerisinde elektronik ticaretin tanımı; “bireylerin ve kurumların, açık ağ alanında İnternet veya sınırlı sayıda olan kullanıcı tarafından ulaşılabilme imkanına sahip olabilen kapalı ağ alanlarında intranet yazı, görüntü ve ses biçimindeki sayısal nitelikteki bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ya da saklanması esasına dayanan ve bir değer yarabilmeyi hedefleyen ticari işlemlerin bütününü ifade etmektedir.” biçiminde tanımlanmıştır.

B2C İş Modeli Nedir?

“Business to Consumer”, ifadesinin Türkçesi ile “Firmadan Tüketiciye” şeklinde ifade edilen şirketlerin tüketiciler ile direkt bir şekilde kurmuş olduğu ticari ilişkiyi açıklayabilen ve dile getiren kısa tanımdır. Bireysel olarak yapılmış olunan bütün alışverişler, B2C iş modelinin kapsamı altına girmektedir. B2C iş modeli, günümüz koşullarında 2 farklı tipte uygulanmaktadır. Bu uygulamalar şu şekilde ifade edilmektedir:

Sanal olan pazar yerleri, bugünkü şartlarda B2C iş modelinin kolay bir şekilde incelenebileceği örneklerdir. E-ticaret, her geçen gün etki alanını çok büyük bir hızla genişletmektedir. Tedarikçilerden almış olduğu ürünleri üstüne kar payı koymak sureti ile son kullanıcıya satan bu sanal alışveriş mağazaları, ödeme alma noktası kapsamında VPOS şeklinde de bilinen sanal bir POS sistemini kullanmaktadır.

İkinci uygulamaya bakıldığında ise, üretici işletmenin ürünlerini kendi bünyesindeki sanal mağazası üstünden son kullanıcılara satmasıdır. Bu iş modeli içerisinde, üretici şirket ürünlerini fabrika çıkış fiyatı ile satışa sunmaktadır ve arada herhangi bir aracı olan sanal alışveriş mağazası bulunmamaktadır.

C2C İş Modeli Nedir?

C2Cifadesinin açılımı “Consumer to Consumer” şeklinde olmaktadır. Türkçe olarak bakıldığında ise “Tüketiciden Tüketiciye” şeklinde çevrilen bir iş modeli olmaktadır. Bu iş modeli içerisinde firmalar değil tüketiciler arasında olan bir alışveriş söz konusu olmaktadır. Tüketicilerin satış yapabilmesine ortam sağlamakta olan çevrim içi pazaryerleri C2C adı verilen iş modeli ile çalışmaktadır. Bu iş modeli kapsamında yapılmış bulunan satışın faturalandırma gibi herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

B2B ve B2C İş Modelleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

B2b ve B2C iş modellerinin arasında pek çok fark yer almaktadır. Bu farklardan birkaç tanesi şu şekilde sıralanmaktadır:

B2B alanı içerisinde müşteriler ürünü daha fazla mantıksal fayda bakımından değerlendirmekte iken, B2C müşterileri ise ürünleri duygusal fayda bakımından değerlendirmektedir.

B2B alanı içerisinde müşterilerin herhangi bir ürünü yeniden satın alma olasılığı, B2C alanına kıyasla çok daha yüksek olmaktadır.

B2B alanı içerisinde ürünlerin maliyetleri veya teslim edilme şartları pazarlığa açık bir durumda iken, B2C alanı içerisinde taahhüt edilen koşullara uymak zorunludur.