B2 İngilizce seviyesi nedir? B2 İngilizce konuları ve hakkında bilgi
İngilizce eğitiminde 4. seviye olan B2, Intermediate adıyla da bilinir. B2 düzeyindeki YDS ve KPDS sınavlarında baraj 75 puandır. Daha sonra sırasıyla C1 (Upper Intermediate - Orta Üst Seviye) ve C2 (Advanced - Üst Düzey) gelir. Öğrenciler 11- 12 haftalık bir çalışmanın sonunda C1 seviyesine çıkabilir. B2 İngilizce konuları nelerdir? Sizin için örnek kelimeler ve konu başlıkları ile derledik.
B2 seviyesinin Türkçe karşılığı Orta Seviye İngilizcedir. Present Perfect Simple ve Past Perfect Simple gibi zaman kipleri dışında ''passive voice'' ve ''stative verbs'' konuları da bu seviyedeyken öğrenilir.
B2 İngilizce Seviyesi Nedir?
A1, A2 ve B1 seviyesinden sonra gelen B2, Avrupa Ortak Dil Çerçevesinin dördüncüsüdür. Dünya genelinde orta seviye İngilizce B2 ve Intermediate olarak tanımlanır.
B2 İngilizce İngilizce Konuları ve Hakkında Bilgi
1- State & Action Verbs:
Non Action Verbs adıyla da bilinen State Verbs'in Türkçe karşılığı durum fiilleridir. İçerisinde bir eylem barındırmayan, olguya dayalı eylemleri belirtmek için kullanılır.
Örnekler:
Like - Hoşlanmak
Love - Sevmek / Aşık Olmak
Miss - Özlemek
Action Verbs ya da Dynamic Verbs ise eylem fiiller demektir. Yapılan ya da yapılabilecek eylemler için kullanılır.
Play - Oynamak
Jump - Zıplamak
Run - Koşmak
2- Future Continuous Tense:
Will be + Verb (ing) kalıbıyla kurulan sürekli gelecek zaman kipine Future Continuous Tense denir. Ek olarak bu zaman kipinde Is / Are + Going To + Veb(ing) ile de cümle kurulabilir.
3- Time Clauses:
Zaman cümleciklerinin İngilizce karşılığı Time Clauses'tır. Bu kelimeler cümlenin sadece başında ya da sonunda yer alabilir.
Örnekler:
After - Sonra / Sonradan
Until - Bu zamana kadar
While - O esnada
By the Time - O zamana değin
4- Determiners:
Determiners / Zarflar işaret, yer- yön, zaman, durum ve miktar zarfları olarak beşe ayrılır.
Örnek Konu Başlıkları:
İşaret Zarfları:
This - Bu
Those - Şunlar
Miktar Zarfları:
A Lot Of - Birçok
Many - Bir yığın / Bir hayli
Any - Hiçbir / Herhangi
5- Subject / Object Questions
Cümledeki özne ve nesneyi bulmak için sorulan sorulara subject & object questions adı verilir.
Örnekler:
Subject Questions:
Who is there? - Kim var orada?
The girl in the photo is your brother? - Fotoğraftaki kız, kardeşin mi?
Object Questions:
What do you think about this subject?
Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?