B2 İngilizce seviyesi nedir? B2 İngilizce konuları ve hakkında bilgi

B2 seviyesinin Türkçe karşılığı Orta Seviye İngilizcedir. Present Perfect Simple ve Past Perfect Simple gibi zaman kipleri dışında ''passive voice'' ve ''stative verbs'' konuları da bu seviyedeyken öğrenilir.

B2 İngilizce Seviyesi Nedir?

A1, A2 ve B1 seviyesinden sonra gelen B2, Avrupa Ortak Dil Çerçevesinin dördüncüsüdür. Dünya genelinde orta seviye İngilizce B2 ve Intermediate olarak tanımlanır.

B2 İngilizce İngilizce Konuları ve Hakkında Bilgi

1- State & Action Verbs:

Non Action Verbs adıyla da bilinen State Verbs'in Türkçe karşılığı durum fiilleridir. İçerisinde bir eylem barındırmayan, olguya dayalı eylemleri belirtmek için kullanılır.

Örnekler:

Like - Hoşlanmak

Love - Sevmek / Aşık Olmak

Miss - Özlemek

Action Verbs ya da Dynamic Verbs ise eylem fiiller demektir. Yapılan ya da yapılabilecek eylemler için kullanılır.

Play - Oynamak

Jump - Zıplamak

Run - Koşmak

2- Future Continuous Tense:

Will be + Verb (ing) kalıbıyla kurulan sürekli gelecek zaman kipine Future Continuous Tense denir. Ek olarak bu zaman kipinde Is / Are + Going To + Veb(ing) ile de cümle kurulabilir.

3- Time Clauses:

Zaman cümleciklerinin İngilizce karşılığı Time Clauses'tır. Bu kelimeler cümlenin sadece başında ya da sonunda yer alabilir.

Örnekler:

After - Sonra / Sonradan

Until - Bu zamana kadar

While - O esnada

By the Time - O zamana değin

4- Determiners:

Determiners / Zarflar işaret, yer- yön, zaman, durum ve miktar zarfları olarak beşe ayrılır.

Örnek Konu Başlıkları:

İşaret Zarfları:

This - Bu

Those - Şunlar

Miktar Zarfları:

A Lot Of - Birçok

Many - Bir yığın / Bir hayli

Any - Hiçbir / Herhangi

5- Subject / Object Questions

Cümledeki özne ve nesneyi bulmak için sorulan sorulara subject & object questions adı verilir.

Örnekler:

Subject Questions:

Who is there? - Kim var orada?

The girl in the photo is your brother? - Fotoğraftaki kız, kardeşin mi?

Object Questions:

What do you think about this subject?

Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?