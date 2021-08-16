B12 eksikliği nedir, nelere yol açar? B12 eksikliği neden kaynaklanır?

B12 vitamini oldukça önemlidir. Bu vitamin birçok kişide eksik olabilmektedir. Bunun nedeni ise genel olarak yanlış beslenmedir. B12 vitamini için bazı besinlerin mutlaka alınması gerekmektedir. Bu besinler genellikle hayvansal gıdalarda yer almaktadır.

B12 Eksikliği Nedir, Nelere Yol Açar?

B12 vitamini, vücutta az miktarda da olsa depolanabilen vitamindir. Bu vitamin eksik olduğu zaman kişilerde bazı problemler olmaktadır. Bu problemlerin ortadan kalkması için B12 takviyesi yapmak gerekmektedir.

B12 eksikliği, yeterli besin alınmadığı veya yanlış beslenme sonucunda ortaya çıkmaktadır. İnsan vücudunda yeterli miktarda B12 olmadığı zaman bu vitamin eksik kalmaktadır. Bu vitamin birçok nedenden dolayı vücutta bulunmayabilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda vardır.

B12 Eksikliği Nelere Yol Açar;

- B12 vitamini eksikliği öncelikle kansızlığa yol açmaktadır. B12 vitamini yönünden eksik olan kişiler kansızlık yaşayabilir.

- B12 vitamini eksik olan kişilerde erken yorulma görülmektedir. Bu kişiler gün boyu kendini halsiz ve güçsüz hissedebilir. Özellikle göz kararması ve çarpıntı sıklıkla görülmektedir.

- B12 vitamini eksikliği görülen kişilerin kollarında ve bacaklarında karıncalanma görülmektedir.

- Yaşlı kişilerde ise hafıza kaybı görülme ihtimali bulunmaktadır. Bu yüzden b12 vitamini oldukça önemlidir.

Kadın ve erkek fark etmeden birçok kişide b12 eksikliği zaman zaman ortaya çıkabilir. Bu vitaminin eksik olduğu durumlarda ilk yapılması gereken besin takviyesi olmalıdır. Bu takviye ile b12 vitamini dengesi sağlanabilir. Tabi bazı durumlarda birçok hastalık bu eksikliği neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda da ilaç tedavisi yapılması gerekir.

B12 Eksikliği Neden Kaynaklanır?

B12 eksikliğinin birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerin ortadan kaldırılması için çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler ile b12 vitaminini düzenleyebilirsiniz. B12 eksikliği olan kişilerin düzenli beslenmesi çok önemlidir.

- Yetersiz ve sağlıksız beslenme b12 vitamini eksikliğine yol açabilir. Özellikle B12 eksikliği kırmızı et ve balık tüketiminin az olmasından kaynaklanabilir.

- İnce bağırsak probleminden dolayı b12 vitamini vücut tarafından yeterince emilmeyebilir. Bu yüzden b12 vitamini eksik olmaktadır.

- Kronik alkolizm etkisiyle de b12 eksikliği olabilir.

- Gastrit ve çölyak hastalığı da b12 vitamininin eksilmesine kaynak olmaktadır.

B12 vitamini açısından zengin besinler;

- Dalak ve Karaciğer gibi sakatatlar,

- Midye ve karides gibi kabuklu deniz ürünleri,

- Balık,

- Süt, yoğurt ve peynir,

- Yumurta.

B12 vitamini genel olarak hayvansal gıdalarda bulunmaktadır. Bu gıdaların yeterli miktarda alınması gerekmektedir. Bu sayede b12 eksikliği giderilmiş olmaktadır. Herkeste b12 vitamini eksikliği görülme şansı bulunmaktadır. Bu yüzden zaman zaman test yaptırmak gerekmektedir. Yapılan test ile b12 vitamini eksikliğinin olup olmadığı görülebilir.

B12 kontrol altına alınabilen bir vitamin türüdür. Bu vitaminin eksik olduğu durumlarda önlem almak gerekmektedir. Bu önlem oldukça çok işe yaramaktadır. B12 eksikliği için besin takviyesi yanında çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Bu sayede b12 vitaminini dengelemek mümkündür.

B12 eksikliği yaşayan kişiler kırmızı eti mutlaka tüketmelidir. Ayrıca balık ürünleri de oldukça etkili bir b12 takviyesi olmaktadır. Bu açıdan dikkatli olmak önemlidir. Yorgunluk, uyuşukluk, gözlerde kararma gibi belirtiler olan kişilerin B12 eksikliği olabilir. Bu yüzden bu belirtileri yaşayanlar kısa bir zamanda önlemini alması gerekmektedir. Böylece b12 vitamini düzenlenmiş olur.