B1 İngilizce seviyesi nedir? B1 İngilizce konuları ve hakkında bilgi

B1 İngilizce konularının başında ''3rd conditional'' ve ''present and perfect infinitive'' gelir. Bu seviyeden sonra öğrencilerin sınavlardaki not ortalamasına ve kelime bilgisine bakılarak B2 seviyesine geçip geçmeyeceği belirlenir.

B1 İngilizce Seviyesi Nedir?

B1, orta üstü düzey İngilizce seviyesi demektir. Öğrenciler temel İngilizce seviyelerini tamamlamak için A1 ve A2 düzeyinde eğitim görür. Daha sonra zaman ve gramer bilgisi gibi konuları içeren B1 ve B2 seviyesine geçilir.

B1 İngilizce Konuları ve Hakkında Bilgi

1- Past Simple Tense:

Geçmiş zaman kipidir. ''Was'' ve ''Were'' yardımcı fiillerinin kullanımı öğretilir.

2- Simple Present Tense:

Belli bir zaman dilimi içerisinde sürekli olarak yapılan eylemleri anlatmak için kullanılan zaman kipidir. Türkçedeki karşılığı geniş zamandır.

3- Past Continous Tense:

Geçmişte başlayıp günümüzde halen devam etmekte olan olayları anlatmak için kullanılan zaman kipidir.

4- Articles:

''A'', ''An'' ve ''The'' kullanımının öğretildiği Articles, temel gramer konularının arasında yer almaktadır.

5- Certainity ve Possibilty:

Kesinlik bildiren modal yardımcı fiillere Certainity denir.

Örnek Konu Başlıkları:

Can - Yaparım / Yapabilirim.

Can't - Yapamam.

Olasılık bildiren modal yardımcı fiiller de Possibilty adı verilir.

Örnekler:

May - Belki / Bir İhtimal

Might - Mümkün

Could / Geniş zamanlı cümlelerde bir ihtimali belirten yardımcı fiildir.

6- Time Conjunction:

B1 düzeyindeki İngilizce derslerinin temel konularından biri Zaman Bağlaçları anlamına gelen Time Conjunction'dur.

Örnek Konu Başlıkları:

Before - Önce / Öncesinde

Since - O zamandan beri

By The Time - O zamana kadar

As Long As - O süre boyunca

After - Sonra / Sonrasında

7- Obligation:

Obligation konusunda öğrencilere ''must'' ve ''have to'' kullanımı öğretilir.

Örnekler:

Have To - Kesinlik ve gereklilik belirten cümlelerde kullanılır.

Must - Zorunluluk ve öneri cümlelerinde kullanılır.

8- Adverbs of Frequency:

Çok sık yapılan eylemleri ve alışkanlıkları belirtmek için kullanılan zarflara Adverbs of Frequency adı verilir.

Örnek Konu Başlıkları:

Never - Asla, katiyen, hiçbir zaman

Always - Sık sık

Often - Düzenli olarak, sık aralıklarla

Usually - Genellikle, çoğu zaman