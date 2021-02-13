B Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? B Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)

Araç kullanımı için alınan pek çok ehliyet türü bulunmaktadır. Bunlardan birisi de B sınıfı ehliyet türüdür. B sınıfı ehliyetini alabilmek için gerekli bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartların yerine getirildiği taktirde B sınıfı ehliyet alabilmek mümkündür.

B Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

B sınıfı ehliyet otomobil veya kamyonet kullanmak isteyen kişilerin aldıkları bir ehliyet türüdür. B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler M, B1 ve F sınıfı araçları kullanabilirler. Bu araçlar otomobil, 4 tekerlekli motosiklet, traktör ve azami yüklü ağırlığı 4250 gram olan birleşik araçlardır. Ayrıca ülkemizde en fazla sahip olunan ehliyet sınıfı B sınıfı ehliyetidir.

B sınıfı Sürücü Belge Alma Yaşı Kaçtır?

B sınıfı sürücü belgesini almak isteyen adaylarda aranan ilk şart yaş sınırıdır. 18 yaş sınırına ulaşmış kişilerin B sınıfı ehliyet sürücü kursuna başvurmaları mümkündür. 18 yaş altında olan kişiler ise hiçbir şekilde B sınıfı ehliyeti için başvuru yapamazlar.

B Sınıfı Ehliyet Şartları Nelerdir?

B sınıfı ehliyeti alabilmek için sürücü kurslarının kendilerinden istedikleri bazı belgeler ve şartlar bulunmaktadır. B sınıfı ehliyetini almak isteyen sürücülerden istenilen şartlar şunlardır:

- 18 yaşını doldurmaları gerekir.

- Adayın en az ilkokul mezunu olması gerekir.

- Sağlık kuruluşları tarafından sağlık belgesi almış olması gerekmektedir.

- 2 adet biyometrik fotoğraf gerekir.

- Nüfus cüzdanı fotokopisi gerekmektedir.

B sınıfı sürücü belgesinin alınabilmesi için gereken şartlar ve belgeler tamamlandıktan sonra sürücü kurslarına başvurulması gerekir. Daha sonra gerekli teorik derslerin alınması ve sürücü adayların iki aşamada olan yazılı sınav ve direksiyon sınavından başarılı bir şekilde geçilmiş olması gerekmektedir. Yazılı sınavdan geçen sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanabilir.

B Sınıfı Ehliyet Harç Fiyatı Ne Kadardır?

Ehliyet alabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlardan birisi de harç ücretleridir. Ehliyet yazılı sınavı ve direksiyon sınavından başarılı bir şekilde geçen adayların ehliyetlerini alabilmeleri için harç ücretlerini yatırmaları gerekir. B sınıfı ehliyetin ise harç ücretleri 2020 yılı itibari ile belirlenmiştir. Otomobil ehliyeti olan B sınıfı ehliyetinin harç ücreti 2020 yılı itibari ile 751 TL olarak belirlenmiştir.