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B ile başlayan kelimeler nelerdir? Sonu b harfiyle biten kelime listesi (3, 4, 5, 6 ve 7 harfli)

#B İle Başlayan Kelimeler Nelerdir?#İller#İsimler
B ile başlayan kelimeler nelerdir Sonu b harfiyle biten kelime listesi (3, 4, 5, 6 ve 7 harfli)

A harfinden sonra gelen B, alfabemizin ikinci harfidir. Ülkemizde ilk harfi B olan şehirler şunlardır: 1- Bayburt 2- Bilecik 3- Bursa 4- Bartın 5- Bolu 6- Bingöl. Burak, Basri, Burcu, Binnur ve Birgül ise B ile başlayan en popüler isimler arasında yer alıyor. B ile başlayan kelimeler nelerdir tüm detayları ile derledik.

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İlk harfi B olan ülke isimleri ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Burkina Faso

2- Bahreyn 3- Bosna Hersek

B HARFİ İLE BAŞLAYAN 3 HARFLİ KELİMELER

1- Baş

2- Baz

3- Bir

4- Buz

5- Bez

6- Bal

7- Biz

8- Boy

9- Boş

10- Ben

B HARFİ İLE BAŞLAYAN 4 HARFLİ KELİMELER

1- Bank

2- Blöf

3- Boya

4- Bade

5- Bale

B HARFİ İLE BAŞLAYAN 5 HARFLİ KELİMELER

1- Buket

2- Buzlu

3- Banka

4- Baskı

5- Bıçak

6- Bilek

7- Beşik

8- Belki

9- Beste

10- Bakla

11- Bilim

12- Badem

13- Bihin

14- Beyaz

15- Beyza

16- Balık

17- Bebek

18- Buruk

19- Batik

20- Butik

21- Balon

22- Babet

23- Besin

24- Barış

25- Buluş

B HARFİ İLE BAŞLAYAN 6 HARFLİ KELİMELER

1- Başarı

2- Bonkör

3- Bıçkın

4- Buzluk

5- Banker

6- Başkan

7- Benzin

8- Bakraç

9- Bayrak

10- Bezgin

11- Boksör

12- Baskül

13- Boyacı

14- Bisyar

15- Boşluk

16- Başlık

17- Berduş

18- Bostan

19- Bencil

20- Benlik

21- Bardak

22- Basınç

23- Bellek

24- Bilinç

25- Balayı

26- Birlik

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B HARFİ İLE BAŞLAYAN 7 HARFLİ KELİMELER

1- Briket

2- Banknot

3- Bulanık

4- Bilardo

5- Bidayet

6- Bulaşık

7- Bilezik

8- Bistüri

9- Bakteri

10- Bestekar

11- Bisküvi

12- Baklava

13- Begayet

14- Beraber

15- Barbekü

16- Birader

17- Beşaret

18- Balerin

19- Bilanço

B HARFİ İLE BAŞLAYAN 8 HARFLİ KELİMELER

1- Baldıran

2- Bildirim

3- Beslenme

B HARFİ İLE BİTEN 3 HARFLİ KELİMELER

1- Leb

2- Hab

3- Şeb

4- Bab

B HARFİ İLE BİTEN 4 HARFLİ KELİMELER

1- Meab

2- Azab

B HARFİ İLE BİTEN 5 HARFLİ KELİMELER

1- Serab

2- Garib

3- Mizab

B HARFİ İLE BİTEN 6 HARFLİ KELİMELER

1- Meşreb

2- Girdab

3- Çirkab

B HARFİ İLE BİTEN 7 HARFLİ KELİMELER

1- Lebaleb

2- Muhatab

 

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