Aztek medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? Aztek uygarlığı ne zaman yıkılmıştır?

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Aztekler tarihe önemli etkiler etmiş ve kurulduğu bölgede birçok gelişme göstermiş olan bir topluluktur. Aztekler'in birçok insan tarafından merak edilen bir medeniyet olduğu görülmektedir. Zaten bu medeniyetin ismi birçok tarih kitabında geçmektedir. Hatta kuruluğu coğrafyada birçok konuya öncülük etmiş oldukları da dikkat çekmektedir.

Aztek Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?

Aztekler 14. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış olan bir medeniyettir. Bunun yanında kurulduğu bölge günümüzdeki Meksika sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu medeniyetin birçok farklı özelliği bulunmaktaydı. Bundan dolayı Aztekler son derece ilgi çekici bir medeniyet olmayı başarmışlardır.

Aztek Medeniyeti'nin başkenti Tenochtitlan isimli şehirdir. Yani Aztekler bu bölgede kurulmuşlardır. Medeniyetin kurduğu bu şehir Texcocco Gölü’nün hemen ortasıydı. Aztekler'in kurulduğu yer günümüzde Meksika'da bulunan Mexico City olarak bilinmektedir. Yani Meksika vatandaşları kendilerinin ataları olarak Aztekler'i görmektedirler.

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Aztekler hakkında birçok bilgi bulunsada kökenleri tam olarak bilinmemektedir. Bundan dolayı Aztekler'in kökeni hakkında çeşitli söylentiler olduğu görülmektedir. Bu medeniyetin Meksika Platosunda toplayıcılık ve avcılık yaparak hayatlarını sürdüren bir kabile oldukları düşünülmektedir. Tabi bu teori Aztekler'in genel olarak verdikleri izlenimlerden dolayı ortaya çıkmıştır. Bu medeniyet hakkında o zamanki Amerika'nın en büyük imparatorluğu olduğu yorumu yapılmaktadır.

Aztek Medeniyeti'nin Özellikleri nelerdir?

Aztekler'in en bilinen özelliği yaptıkları kurban ayinleridir. Çünkü yapılan bu ayin son derece vahşi bir şekilde yapılıyordu. Aztekler kurban edecekleri kişileri öldürdükten sonra derilerini yüzerlerdi. İnanışlarına göre ne kadar çok insan kurban edilirse medeniyet o kadar çok gelişecekti. Bundan dolayı birçok defa kurban ayinleri yapılmıştır.

- Aztekler'in kullanmış oldukları dil Nahuva dili olarak bilinir,

- Aztekler geldikleri topraklarda yer alan bataklıkları kurulmuşlardır,

- Tarım arazilerini kullanarak fasulye, kabak, domates mısır başta olmak üzere birçok ürün yetiştirmişlerdir,

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- Aztekler avcılık ile de ilgilenmişlerdir,

- Aztekler el sanatlarında ilerlemişler. Bunun yanında pamuklu bezden yapılmış olan elbise giydikleri görülmüştür.

- Aztekler yönetici olarak asker kralları seçmişlerdir,

- Aztekler'in dini inanışları çok tanrılı din inanışı olarak dikkat çekmiştir,

Aztekler savaşçı bir toplum olarak yaşamışlardır. Bu medeniyetin başına asker krallar geçerdi. Krallarına Quetzalcoatl, Tlaloc, Huitzilopochtli ve Tlazolteotl gibi isimler vermişlerdir. Ayrıca toplumda sınıf farklılıkları bulunmaktaydı. Bundan dolayı savaşta başarı gösteren kişiler yükselebiliyordu.

Aztekler kurban ettikleri kişilerin derilerini yüzerek rahiplerinin boyunlarına asarlardı. Bunun kutsal olduğuna inanmışlardır. Ayrıca Aztekler'in kurban ettikleri kişilerin etinide yedikleri düşünülmektedir. Sonuç olarak Aztekler yaşadıkları dönemde birçok özellikleri ile dikkat çekmeyi başarmışlardır. Günümüzdede insanların büyük bir bölümü Aztekler hakkındaki bilgileri çok merak ederler.

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Aztek Uygarlığı Ne Zaman Yıkılmıştır?

Aztek Uygarlığı İspanyollar yüzünden yıkılmıştır. Çünkü İspanyol Kral Herman Cortes bu ülkeyi işgal etmiştir. İşgalden dolayı birçok virüs ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan virüsler Aztekler'i yok etmeye başlamıştır. 1521 tarihinde Aztek Uygarlığı yıkılmıştır.

Aztek Uygarlığı işgalden daha çok virüsten dolayı yıkılmıştır. Çünkü medeniyet topraklarını işgal eden İspanyollar birçok hastalık getirmişlerdir. Bu hastalıklar arasında başta çiçek hastalığı bulunmaktaydı. Bunun yanında kabakulak ve kızamık gibi virüsler uygarlığın sonunu hazırlamıştır. Yaklaşık 2 sene süren işgalde milyonlarca Aztek vatandaşı hastalık kapmıştır. Hastalık kapan Aztekler savaşamamış ve bunun sonucunda ise yok olmaya başlamışlardır.