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HABERLEREğitim Haberleri

Aziz Sancar Eğitim Kampüsü kuruluyor

#Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Prof. Dr. Aziz Sancar#DNA
Aziz Sancar Eğitim Kampüsü kuruluyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Ankara’da yapımı tamamlanan eğitim kampüsüne DNA onarımı mekanizmaları konusundaki çığır açıcı çalışmaları ile 2015'te Nobel ödülü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı verildi.

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Dünya çapında büyük bilimsel çalışmalara imza atan Aziz Sancar'ın adını taşıyan kampüsün BİLSEM, anaokulu, fen lisesi ve 5 yıldızlı otel konforunda öğrenci pansiyonundan oluşacak. Ayrıca kampüste internet erişimi, televizyon, dinlenme ve etüt odaları, kahvaltı, sağlık odası, yemekhane, çamaşırhane gibi öğrencilerin ihtiyaçlarının bulunacağı alanlar olacak” dedi.

“TÜM ÖĞRENCİLER BİLİMSEL YAŞAMA ADIM ATACAK”
Aziz Sancar Eğitim Kampüsü’nde sadece eğitim verilmeyeceğini, aynı zamanda üniversitelerle iş birlikleri yapılarak yeni bilimsel çalışmalar ve icatlar için uygun laboratuvar ortamlarının ve eğitim altyapısının hazırlanacağını belirten Özer, şunları söyledi:

“Kampüsümüzdeki eğitim ortamından sadece burada eğitim gören öğrencilerimiz yararlanmayacak. Ar-Ge merkezi olarak tasarlayacağımız kampüste, lise düzeyindeki tüm öğrencilerimizin de bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilmelerini sağlayacağız. Daha nice Aziz Sancarlar yetişsin, hem bizim hem de dünyanın gururu olsun diye bu okulumuza hocamızın ismini verdik. Aziz Sancar hocamızla telefonda görüştüm, çok memnun olduğunu belirtti. İnşallah, lisemizin açılışına da katılacak. Gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla da bu okulumuza öğrenci alacağız.”

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#Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Prof. Dr. Aziz Sancar#DNA

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