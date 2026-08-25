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Azınlık okullarında ‘misafir öğrenci’ açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Ermenistan#OKUL#Misafir Öğrenci
Azınlık okullarında ‘misafir öğrenci’ açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 07:00

Bazı medya organlarında yer alan, Türkiye’de yaşayan Ermenistan vatandaşı çocukların İstanbul’daki Ermeni azınlık okullarında “misafir öğrenci” olarak eğitim görmelerine artık izin verilmeyeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), azınlık okullarına yönelik mevcut mevzuat dışında yeni bir uygulama bulunmadığını açıkladı.

İddialarda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişlerinin azınlık okullarında gerçekleştirdiği incelemeler sırasında yabancı uyruklu öğrencilerin durumunun gündeme geldiği ve bazı öğrencilerin devlet okullarına yönlendirilmesinin istendiği öne sürüldü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, azınlık okullarının çeşitli kısıtlamalarla özellikle hedef alındığı yönündeki paylaşımların dezenformasyon içerdiğini belirtti. Açıklamada, “Bu okullara yönelik ilgili kanunda yer alan hükümlerin dışında yeni bir uygulama tesis edilmemekte, okullar eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmektedir” denildi. 

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#Ermenistan#OKUL#Misafir Öğrenci

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