Azınlık okullarında ‘misafir öğrenci’ açıklaması

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), azınlık okullarına yönelik mevcut mevzuat dışında yeni bir uygulama bulunmadığını açıkladı.
İddialarda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişlerinin azınlık okullarında gerçekleştirdiği incelemeler sırasında yabancı uyruklu öğrencilerin durumunun gündeme geldiği ve bazı öğrencilerin devlet okullarına yönlendirilmesinin istendiği öne sürüldü.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, azınlık okullarının çeşitli kısıtlamalarla özellikle hedef alındığı yönündeki paylaşımların dezenformasyon içerdiğini belirtti. Açıklamada, “Bu okullara yönelik ilgili kanunda yer alan hükümlerin dışında yeni bir uygulama tesis edilmemekte, okullar eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmektedir” denildi.