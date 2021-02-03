MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Azıcık Aşım Kaygısız Başım atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Azıcık Aşım Kaygısız Başım atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 03.02.2021 - 04:03 | Son Güncelleme:

Azıcık Aşım Kaygısız Başım atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Azıcık Aşım Kaygısız Başım atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

Atasözleri günlük yaşamda sıklıkla kullanılır. Bu sözler genelde cümle anlamını pekiştirmek ya da öğüt vermek amacı ile kullanılmaktadır. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan atasözlerinden biri de azıcık aşım kaygısız başımdır. Azıcık aşım kaygısız başım atasözünün anlamı ve cümle içinde kullanımı ile alakalı bilgileri derledik.

Atasözleri atalarımızın söylediği ve günümüze kalan gelen cümlelerdir. Bu cümleleri kimin söylediği belli değildir. Azıcık aşım kaygısız başım atasözü insanların sıklıkla günlük dillerine eklediği atasözlerinden biridir. Bu atasözünün cümlede rahat bir şekilde kullanılması için öncelikle anlamının iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.Azıcık

Aşım Kaygısız Başım Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre azıcık aşım kaygısız başım atasözünün anlamı şu şekildedir; eğer insanların evinde kalabalık çok fazla eşya olmazsa o zaman bunun sonucunda çok çalışmak zorunda kalmaz. Yani uzun saatler çalışarak pahalı eşyalar almak yerine az çalışıp orta halli bir yaşam sürmek çok daha iyi olacaktır.

 Azıcık Aşım Kaygısız Başım Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Çok malda gözüm yok, azıcık aşım ağrısız başım.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle