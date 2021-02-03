Azıcık Aşım Kaygısız Başım atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri atalarımızın söylediği ve günümüze kalan gelen cümlelerdir. Bu cümleleri kimin söylediği belli değildir. Azıcık aşım kaygısız başım atasözü insanların sıklıkla günlük dillerine eklediği atasözlerinden biridir. Bu atasözünün cümlede rahat bir şekilde kullanılması için öncelikle anlamının iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.Azıcık

Aşım Kaygısız Başım Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre azıcık aşım kaygısız başım atasözünün anlamı şu şekildedir; eğer insanların evinde kalabalık çok fazla eşya olmazsa o zaman bunun sonucunda çok çalışmak zorunda kalmaz. Yani uzun saatler çalışarak pahalı eşyalar almak yerine az çalışıp orta halli bir yaşam sürmek çok daha iyi olacaktır.

Azıcık Aşım Kaygısız Başım Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Çok malda gözüm yok, azıcık aşım ağrısız başım.