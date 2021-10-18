Azerbaycan hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Azerbaycan hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Resmi olmayan rakamlara göre nüfusu 10 milyon 100 bin olan Azerbaycan’ın en kalabalık şehirleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Bakü 2- Nahçıvan 3- Ağdaş Rayonu 4- Kah 5- Şeki

Azerbaycan Hangi Kıtada Yer Alır?

Türkiye ile 17 kilometrelik sınırı bulunan Azerbaycan, Asya kıtasında yer almaktadır.

Azerbaycan Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Yüzölçümü 86.600 kilometrekare olan Azerbaycan Kuzey Yarım Kürede ve Kafkasya Bölgesinde yer almaktadır. Türkiye dışında Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan da Azerbaycan ile sınır komşusudur.

Azerbaycan Hangi Dine Mensup?

Azerbaycan İslam dinine mensuptur.

Azerbaycan Hangi Dili Konuşuyor?

Ülkenin resmi dili Azericedir. Rusça, Gürcüce, Lezgice ve Tatarca da Azerbaycan'da konuşulan diller arasında yer alıyor.

Azerbaycan Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

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Ülkede Latin alfabesinin bir versiyonu olan Azeri alfabesi kullanılmaktadır.

Azerbaycan Hangi Takvimi Kullanıyor?

Azerbaycan'da Miladi takvim kullanılıyor.

Azerbaycan Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Ülkenin resmi para birimi Manat'tır. Manatın döviz kodu AZN şeklinde yazılır.