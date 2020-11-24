Azerbaycan Dili Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Üniversite sınavının ardından gelen üniversite bölümü tercihi döneminde ve bu dönemin öncesinde öğrenci adayları tarafından bölümler araştırılmaktadır. Birçok üniversite bölümü bulunmaktadır. En bilinenlerin yanı sıra birçok bilinmeyen üniversite bölümü de bulunur. Dil bölümlerinden biri de Azerbaycan dili öğretmenliği bölümüdür. Azerbaycan dili öğretmenliği ile ilgili genel olarak merak edile soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Azerbaycan dili öğretmenliği, Azerbaycan ülke sınırlılarında konuşulan dilin kökenini, dilin kültürünü ve bu dile ait yazılı eserlerin araştırılmasını konu edinen çalışmaları gerçekleştirecek olan kişilerin yetiştirilebilmesini amaçlayan bir akademik disiplindir.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

Azerbaycan dili öğretmenliği bölümünün amacı Azerbaycan dilinin ileri seviyede anlama, dinleme, konuşma ve okuma becerisine sahip olan, Azerbaycan edebiyatı alanlarında araştırmalar ve incelemeler yapabilecek olan elemanların yetiştirilmesidir.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Mezunu Ne İşe Yarar?

Azerbaycan dili öğretmenliğinden başarıyla mezun olan ve diploma alan bir kişi Azerbaycan dili öğretmeni olarak mezun olur. Mezun olan kişi Azerice yazılan eserler, Azeri dili bilgisi ve Azerbaycan kültürüne ait çalışmaları gerçekleştirir. Yaptığı araştırmaların ardından elde ettiği verileri ve hakimi olduğu bu dilin bilgileriyle kitleleri bilgilendirmek ile yükümlü olmaktadır.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Kaç Yıllıktır?

Azerbaycan dili öğretmenliği, üniversitelerin Filoloji Fakültelerinde verilen 4 yıllık bir eğitim ile var olan lisans bölümlerinden biridir.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Okumak İçin Ne Gerekmektedir?

Azerbaycan dili öğretmenliği bölümü Türkiye’de bulunan tüm üniversiteler tarafından öğrencilerin alımı üniversite sınavının ilk aşamasında alınan sözel puan ve sözel başarı sıralaması ile gerçekleşir. Aynı zamanda Yabancı Dil Sınavı’ndan alınan puanlar ile de yerleştirme yapılmaktadır. Azerbaycan dili öğretmenliği tercih edecek olan bir öğrenci hem YKS hem de YDS puanlarına sahip olmalıdırlar.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği İngilizce midir?

Azerbaycan dili öğretmenliği bölümü İngilizce okutulan bir bölüm değildir.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Azerbaycan dili öğretmenliği bölümüne yerleşmek isteyen aday öğrenci TYT sınavında sözel puan olarak yeterli seviyede bir puan almalıdır. Aynı zamanda YDS sınavından da yeterli düzeyde puan almalıdır.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Bölümünün Dersleri Nedir?

Azerbaycan dili öğretmenliği üniversitelerden eğitim alınmak istendiğinde ve üniversite tercihlerinde bu bölümü yazmak isteyen kişiler elbette bölümün dersleri hakkında fikir sahibi olmak isteyecektir. Azerbaycan dili öğretmenliği bölümünde 8 dönem boyunca çok sayıda dersten sorumlu olunacaktır fakat başlıca dersleri şu şekilde sıralayalım:

Azerbaycan Dili Yapısı,

Azerbaycan Dili Morfolojik ve Aktüel Meseleleri,

Ortaçağ Türk Yazıtları,

Azerbaycan Dili Tarihi,

Türk Mitolojisi,

Muasır Türk Dilleri,

Rus Edebiyatı ve Eserleri,

Güney Azerbaycan Edebiyatı,

Azerbaycan Dili Sentaksı,

20. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı,

Kadim Türk Abideleri,

Ortaçağ ve İntibah Dönemi Edebiyatı,

Klasik Azerbaycan Edebiyatında Yer Alan Problemler,

Felsefe.

Azerbaycan dili öğretmenliği öğrencileri tüm 8 dönem boyunca başta sıraladığımız dersler olmak üzere birçok dersten sorumlu olacaklardır. Bir öğrenci tüm bu derslerden başarılı olduğu takdirde lisans diplomasını hak edeceklerdir. Mezun olan kişiler ise “Azerbaycan Dili Öğretmeni” unvanına sahip olacaklardır.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği İş İmkânları ve İş Olanakları

Azerbaycan dili öğretmenleri Dış İşleri Bakanlığına ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan kurumlarda, kuruluşlarda, Türk Cumhuriyetleri dil araştırmaları merkezinde, yayınevlerinde, turizm şirketlerinde, eğitim kurumlarında, televizyon kanallarında çalışma fırsatları bulabilirler. Bütün iş imkanlarından devletin kuruluşlarında ve kurumlarında ye alabilmek için mezunlar KPSS’den iyi puan elde etmeleri ile mümkün olabilir.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Mezunları Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Azerbaycan dili öğretmenliği mezunları Türkiye Azerbaycan arasında gelişmiş olan bilimsel, kültürel, ekonomik, ticari ilişkilerde rol oynayan özel ve resmi kuruluşlarda görev alabilirler. Turizm sektöründe çalışabilirler. Askeri kurumlarda ve farklı kurumlarda tercüman olarak iş bulma olanağına sahip olurlar.

Azerbaycan Dili Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Azerbaycan dili öğretmenliği bölümü Bakü Devlet Üniversitesinin Filoloji Fakültesinde bulunmaktadır. Türkiye’de üniversitelerde Azerbaycan dili öğretmenliği bölümü yoktur.